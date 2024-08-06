Графіки відключення електроенергії в Україні зазнають нових змін – кого з українців торкнеться оновлення і новая заява «Укренерго».

У графіки відключення світла готуються внести зміни.

Про плани Кабінету міністрів України повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Politeka.net.

За словами парламентарія, Уряд має прийняти на своєму засіданні постанову, згідно якої заходи обмеження споживання електроенергії не застосовуються для тих, хто на не менше ніж 80% забезпечують себе за рахунок власної генерації.

«Аналогія як з імпортом електроенергії», - пояснив нардеп додавши, що ініцітива покликана стимулювти розвиток генерації на підприємствах.

Графіки відключення світла.

Також Железняк опублікував документ про зміни, що вносяться до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні.

Додамо, тим часом в «Укренерго» також зробили нову заяву щодо графіків відключення світла.

Енергетики повідомили, що споживання зростає і сьогодні зранку, 6 серпня, споживання на 3,2% було вище, ніж було в цей же час 5 серпня.

Графіки відключення світла 6 серпня

В «Укренерго» ткож оголосили, чи будуть застосовано обмеження з електропостачання сьогодні, 6 серпня.

«Застосування заходів обмеження не прогнозується», - повідомили в «Укренерго».

Графіки відключення світла.

Однк українців закликають перенести користування потужними електроприладами на такі години: з 11:00 до 15:00.

Це, як пояснюють в «Укренерго», період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.

На даний момент через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 482 населені пункти.

Останні новини України:

"Нафтогаз" попередив всіх споживачів про великий збій.

Тарифи на газ у серпні: кому з укрїнців доведеться заплатити найбільше.

Нові графіки відключення світла: в "ДТЕК" зробили важливу заяву.