Графики отключения электроэнергии в Украине будут изменены - – кого из украинцев коснется обновления и новое заявление «Укрэнерго».

В графики отключения света готовятся внести изменения.

О планах Кабинета Министров Украины сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет Politeka.net.

По словам парламентария, Правительство должно принять на своем заседании постановление, согласно которому меры ограничения потребления электроэнергии не применяются для тех, кто на не менее 80% обеспечивают себя за счет собственной генерации.

«Аналогия как с импортом электроэнергии», - пояснил нардеп, добавив, что инициатива призвана стимулировать развитие генерации на предприятиях.

Графики отключения света.

Также Железняк опубликовал документ об изменениях, которые вносятся в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украине.

Добавим, тем временем в «Укрэнерго» также сделали новое заявление относительно графиков отключения света.

Энергетики сообщили, что потребление растет и сегодня утром, 6 августа, потребление на 3,2% было выше, чем было в это же время 5 августа.

Графики отключения света 6 августа

В «Укрэнерго» также объявили, будут ли применены ограничения по электроснабжению сегодня, 6 августа.

«Применение мер ограничения не прогнозируется», – сообщили в «Укрэнерго».

Графики отключения света.

Однако украинцев призывают перенести пользование мощными электроприборами на такие часы: с 11:00 до 15:00.

Это, как объясняют в «Укрэнерго», период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций.

В настоящее время из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 482 населенных пункта.

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