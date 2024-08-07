Обновлены правила применения мер ограничения электроэнергии – что изменилось и какими будут графики отключения света.

Отключать свет теперь будут по новым правилам.

Правительство приняло новое решение относительно графиков отключения электроэнергии, применяемых после массированных атак россиян.

Отметим, что на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты, поэтому украинцев призывают перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы: с 11:00 до 15:00.

«Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций», - объясняют энергетики.

В свою очередь в ДТЭК призывают людей потреблять электроэнергию экономно. Это в частности поможет отсрочить стабилизационные отключения.

Ранее эксперты предупредили украинцев, что зима будет тяжелая и без графиков отключения света не обойтись. Но теперь меры ограничения будут проводиться по новым правилам.

Правительство Украины приняло постановление, согласно которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений.

«Таким образом, государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса. Это важный элемент нашей энергетической стойкости", – подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Кроме того, на фоне подготовки к зимнему периоду был введен пакет программ и мероприятий по ускорению развития децентрализованной генерации. Это кредиты бизнеса и гражданам на создание альтернативной энергетики, беспошлинный ввоз энергооборудования, упрощение процедур по запуску генерационных установок.

Напомним, что ситуация в энергосистеме стабилизировалась и позволяет не применять графики отключений света.

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