Отключать свет теперь будут по новым правилам.
Правительство приняло новое решение относительно графиков отключения электроэнергии, применяемых после массированных атак россиян.
Отметим, что на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты, поэтому украинцев призывают перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы: с 11:00 до 15:00.
«Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций», - объясняют энергетики.
В свою очередь в ДТЭК призывают людей потреблять электроэнергию экономно. Это в частности поможет отсрочить стабилизационные отключения.
Ранее эксперты предупредили украинцев, что зима будет тяжелая и без графиков отключения света не обойтись. Но теперь меры ограничения будут проводиться по новым правилам.
Правительство Украины приняло постановление, согласно которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений.
«Таким образом, государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса. Это важный элемент нашей энергетической стойкости", – подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Кроме того, на фоне подготовки к зимнему периоду был введен пакет программ и мероприятий по ускорению развития децентрализованной генерации. Это кредиты бизнеса и гражданам на создание альтернативной энергетики, беспошлинный ввоз энергооборудования, упрощение процедур по запуску генерационных установок.
Напомним, что ситуация в энергосистеме стабилизировалась и позволяет не применять графики отключений света.
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