Несмотря на то что прогноз НБУ основывается на предположениях, его реализация существенно повлияет на макроэкономическую ситуацию в Украине.

Отсутствие электроэнергии является одним из ключевых препятствий восстановлению украинской экономики в условиях полномасштабной войны. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный. В НБУ раскрыли объем дефицита и предупредили, сколько будут действовать ограничения.

Он пояснил, что электроэнергии не хватит еще два года. Поэтому украинцам нужно понимать, что без отключений света пока невозможно жить в Украине.

"Предполагаем, что дефицит электроэнергии будет превышать 7% в 2024 году, будет близок к 8% в 2025 году и до 5% в 2026 году и останется одним из основных сдерживающих факторов для экономики. Восстановление будут поддерживать значительные бюджетные расходы благодаря международной помощи, экспортных путей на фоне оживления спроса на товары украинского экспорта и развитие распределенной генерации», – подчеркнул Пышный.

Несмотря на то, что этот прогноз основан на предположениях, его реализация существенно повлияет на макроэкономическую ситуацию в Украине.

Напомним также, что существует значительная вероятность, что графики отключения электроснабжения в Украине могут быть восстановлены еще в августе, особенно при жаре в 30-40 градусов и выше. Многое будет зависеть от того, насколько активно Украина будет решать вопрос импорта электроэнергии в жаркий период, а также насколько значительно возрастет внутреннее потребление.

Источник: Укринформ.

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