В настоящее время украинский рынок труда сталкивается с важными вызовами из-за дефицита рабочей силы, особенно в категории "голубых воротничков". Уровень безработицы оценивается около 13%. Однако работодатели испытывают значительные трудности в заполнении вакансий, в частности, в секторах производственной, строительной, розничной торговли и логистике. Стало известно, специалистам каких рабочих профессий предлагают самые высокие зарплаты.

Машинист экскаватора имеет большое количество объявлений – 110, средняя зарплата составляет 32 962 грн, медиальная зарплата – 32 500 грн. Кроме того, есть 1,138 отзывов об этом посту.

Конструктор владеет меньшим количеством объявлений – 25, при средней зарплате 27 318 грн и медианной зарплате 27 500 грн. Количество отзывов об этой должности составляет 59.

Сварщик выступает лидером по количеству объявлений – 759, средняя зарплата составляет 27 867 грн, медианная зарплата – 26 250 грн, и есть 8,178 отзывов об этом посту.

Составитель мебели имеет 147 объявлений со средней зарплатой 25 139 грн, а также медианной зарплатой 25 000 грн. На этот пост есть 1,359 отзывов.

Монтажник представлен в 96 объявлениях со средней зарплатой 26945 грн, медианная зарплата также составляет 25 000 грн. Количество отзывов о монтажнике составляет 566.

Оператор ЧПУ (Числовое программное управление) имеет 119 объявлений со средней зарплатой 24 943 грн, медианная зарплата на этом посту – 22 500 грн. Количество отзывов об операторе ЧПУ составляет 576.

Токарь отмечается на рынке труда 116 объявлениями с медианной зарплатой 22 500 грн и средней зарплатой 23 479 грн. На этот пост есть 428 отзывов.

Технолог представлен в 53 объявлениях с медианной зарплатой также 22500 грн, но средняя зарплата составляет 26807 грн. Количество отзывов на технолога составляет 154.

Механик встречается в 71 объявлении с медианной зарплатой 22000 грн и средней зарплатой 22584 грн. Количество отзывов о механике составляет 166.

Столяр имеет 208 объявлений с медианной зарплатой 20250 грн и средней зарплатой 21976 грн. Количество отзывов на столяра составляет 1,431.

Источник: РБК.

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