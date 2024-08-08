"Укрэнерго" срочно вводит ограничения потребления, пишет Politeka.net.
Энергетики сделали предупреждение, назвав часы, когда будут отключать свет.
«Внимание! Сегодня, 8 августа, с 17:00 до 22:00 будут использованы ограничения потребления», - говорится в срочном сообщении.
"Укрэнерго" предупреждает, что будет задействована одна очередь графика ограничения мощности.
Причины применения ограничений
В «Укрэнерго» назвали две причины, по которым придется срочно ограничить потребление электроэнергии.
Это дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками, а также высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30С на юге и востоке страны.
Кому 8 августа будут выключать свет
Ограничения сегодня коснутся промышленности и бизнеса.
При этом потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет.
В "Укрэнерго" призывают украинцев потреблять электроэнергию рационально с 16:00 до 23:00.
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