Сегодня, 8 августа, будут применены ограничения потребления электроэнергии – в «Укрэнерго» сделали срочное предупреждение, когда коснутся графики и когда именно.

"Укрэнерго" срочно вводит ограничения потребления, пишет Politeka.net.

Энергетики сделали предупреждение, назвав часы, когда будут отключать свет.

«Внимание! Сегодня, 8 августа, с 17:00 до 22:00 будут использованы ограничения потребления», - говорится в срочном сообщении.

"Укрэнерго" предупреждает, что будет задействована одна очередь графика ограничения мощности.

Причины применения ограничений

В «Укрэнерго» назвали две причины, по которым придется срочно ограничить потребление электроэнергии.

Это дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками, а также высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30С на юге и востоке страны.

Кому 8 августа будут выключать свет

Ограничения сегодня коснутся промышленности и бизнеса.

При этом потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет.

В "Укрэнерго" призывают украинцев потреблять электроэнергию рационально с 16:00 до 23:00.

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