Міністерство енергетики України оприлюднило важливу інформацію, що стосується усіх споживачів – що ще загрожує людям.

Не дивлячись на відсутність графіків відключення світла, стан енергетики в Україні залишається складним.

Енергосистема все ще відновлюється після масованих атак росіян, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Кристуючись ситуацією, ворог вигадав нову підлість. Згідно з повідомленням Міненерго з посиланням на Центр протидії дезінформації, РФ посилює ІПСО щодо ситуації в енергетичній сфері.

Українців попереджають – прогнозується, що роспропаганда у рамках кампанії «Чорна зима» ширитиме такі наративи:

«катастрофа в енергетичній і комунальній сферах»;

«змова» влади та великого бізнесу;

байдужість до громадян та поширення протестних настроїв.

Метою ворога є спровокувати паніку, дискредитувати керівництво країни та сформувати протестні настрої серед населення України.

В Міненерго нагадують, що головною причиною критичної ситуації в енергосистемі є атаки ворога на енергоінфраструктуру та негативні наслідки цих атак.

«Українські енергетики роблять майже неможливе — тримають енергосистему, що зазнала небачених у світі масштабних атак; нашим енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію і повернути безперебійне світло українцям», - підкреслюють в Міненерго.

Наймасштабніша в історії України ремонтна кампанія в енергетичній галузі триває і енергетики цілодобово працюють і активно готують енергосистему до проходження осінньо-зимового періоду.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 серпня, застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Експорт електроенергії не відбувається і не передбачається. Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені більше 480 населених пунктів.

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