Киевская мэрия выплачивает единовременную финансовую помощь в размере 30 тысяч гривен мобилизованным гражданам и военнослужащим, подписавшим контракт.

В Украине гражданам, мобилизованным в Вооруженные силы Украины, предусмотрена единовременная денежная помощь. В частности, в Киеве выплату в размере 30 тысяч гривен можно получить от местных властей.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА. Кто имеет право на выплату и как ее получить

Как отмечено, киевская мэрия уже более полугода выплачивает единовременную денежную помощь в размере 30 тысяч гривен гражданам.

Деньги начисляются безналично мобилизованным на их социальный или зарплатный счет. Те, кто владеет муниципальной "картой киевлянина", получат выплату на этот счет.

Выплата производится на основе информации, предоставленной Киевским городским территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Ежемесячно этот центр передает Департаменту муниципальной безопасности данные о мобилизованных.

Какие документы нужны для получения выплаты

Согласно информации КГГА, мобилизованные должны подать в ТЦК и СП следующие документы:

копию идентификационного кода;

копию паспорта гражданина Украины (1-2 страницы и последний адрес регистрации) или ID-карты;

копию справки или выписки из банка об открытии социального или зарплатного счета.

Начисление производится автоматически, без необходимости непосредственного участия мобилизованных.

Кроме того, киевские власти расширили перечень получателей, включив в него граждан, подписавших контракт.

"Выплата одноразовая и предназначена для граждан Украины, которые призваны на военную службу во время мобилизации в особый период, а также для военнослужащих, подписавших контракт на службу в рядах ВСУ в качестве рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава и состоят на учете в районных ТЦК и СП в Киеве", - отмечается в сообщении.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история