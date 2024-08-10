Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 10 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 10 августа.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 10 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей

Овен, не стоит недооценивать силу подготовки. Лучше всего избегать остановки важного проекта из-за того, что вы начали что-то до того, как были готовы начать.

Обязательно подготовьте все инструменты, а если вам нужно что-то купить заранее, обязательно закажите это.

Вы будете рады, что приложили усилия заранее, как только начнете глубоко погружаться в свой проект.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Десятка Кубков

Телец, сегодня будет очень эмоциональный день. Вы можете обнаружить, что одна бодрствующая мысль проникает во все сферы вашей жизни.

Возможно, вам нужно выделить немного времени и осмыслить некоторые эмоции, которые вы испытываете прямо сейчас.

Жизненный стресс может оживить и другую сферу вашей жизни, поэтому будьте готовы к сюрпризам.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Звезда

Близнецы, когда вы меньше всего этого ожидаете, вселенная часто раскрывает себя вам. Это может произойти через совпадения или последовательные числа, поэтому вам нужно быть очень внимательными.

Также есть вероятность, что то, о чем вы думали, начнет проявляться в вашей жизни.

Когда дверь начинает открываться перед вами, важно пройти в проем и воспользоваться им.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

То, над чем вы работали, может не иметь для вас настоящего будущего, поэтому вам придется сделать поворот. Трудно принять, что вы опоздали на один день с возможностью.

Однако это не будет означать, что у вас никогда не будет шанса. Что вам нужно сделать, так это попытаться работать над тем, чтобы быть впереди в следующий раз.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Маг

Каждый навык, которым вы обладаете, полезен для вас, но вам нужно понять, когда наступает подходящее время и ситуация, чтобы его использовать.

Вы можете быть мастером на все руки и экспертом ни в чем на данный момент. Однако, как только вы поймете, что вам нравится делать больше всего, вы сможете начать учиться и как подходить к зарабатыванию денег, делая это.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Смерть, перевернутая

Фальстарт не означает, что нет начала. Вам просто нужно выяснить, что вам нужно сделать, чтобы связать концы с концами прямо сейчас.

Постарайтесь не торопить события во имя прогресса. Возможно, вам просто придется быть более вдумчивым и усердным, чтобы, как только это будет сделано, оно было завершено и больше ничего не нужно было исправлять позже.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Повешенный

Похоже, вы так устали ждать, пока кто-то другой сделает то, что он обещал сделать. Это может стать для вас чрезвычайно стрессовым.

Возможно, вы захотите просто пойти и сделать тот шаг, который вы планировали, без участия другого человека.

Возможно, это могло бы сжечь мосты, но если они ненадежны, действительно ли вы хотели бы видеть их в своей команде?

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое

Чтобы достичь вершины своей карьеры, потребуется много времени, и вы можете быть не готовы к такому уровню ответственности.

Настало время «заплатить взносы» в вашей жизни, и поэтому вам, возможно, придется соревноваться с теми, у кого гораздо больше опыта, чем у вас.

Вместо того чтобы чувствовать обиду, постарайтесь понять, как извлечь из них урок.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Отшельник

Вы получаете много нежелательного внимания, и это вызывает у вас небольшой стресс.

Это может быть тот случай, когда вам нужно просто начать перенаправлять людей на голосовую почту, когда они звонят, чтобы они не отвлекали вас от работы.

Если вам нужно время для себя, сообщите об этом друзьям, чтобы они могли все обдумать.

Может быть, стоит заранее назначить дату, чтобы все знали, когда лучше всего снова начать с вами общаться.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Суд

Важно всегда думать самостоятельно и не идти за толпой.

Возможно, вы чувствуете давление со стороны других, которые говорят вам, как жить, но вам не нужно ни перед кем оправдываться.

Вы можете делать то, что считаете лучшим для себя, даже не испытывая чувств к кому-то и к выбору, который вы сделали. Это ваша жизнь. Делайте это сами.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Луна

Возникнет ощущение, что вы что-то забыли или оставили дома какую-то вещь и не можете вспомнить, что это.

Будьте осторожны, так как сегодня довольно часто могут случаться неудачи или забывчивость.

Постарайтесь замедлить ход событий, чтобы иметь возможность полностью оставаться в настоящем моменте и избежать неправильного обращения с вещами или потери чего-то важного.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Солнце

Сегодня все зависит от того, как вы смотрите на вещи, Рыбы. Ваше отношение сделает или испортит день.

Вам нужно многое сказать и сделать, и это может вызывать стресс, но в то же время разве вы не рады тому, что у вас много дел?

Этот день пролетит быстро, и не успеете оглянуться, как наступит завтрашний день, который предоставит вам возможность показать, чего вы заслужили, вкладывая свое время и энергию.

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