В Днепре задержан 16-летний агент РФ, который по указанию российских спецслужб поджег автомобиль ВСУ, за что ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали 16-летнего жителя Днепра, выполнявшего задачи российских спецслужб. Юноша, стремясь к «легким деньгам», стал агентом РФ и готовил поджоги служебных автомобилей Сил обороны, привлеченных к выполнению боевых задач.

В начале августа 2024 года представитель российской разведки предложил парню сотрудничество, пообещав ему скорый заработок. После получения инструкций он провел разведку в темноте, обнаружил три потенциальные цели и сфотографировал их для согласования с куратором.

Для выполнения задания, юноша поджег один из военных внедорожников с помощью легковоспламеняющейся смеси, а затем снял это на видео для отчетности. Оккупанты планировали использовать эти материалы для дезинформации о наличии антиукраинского подполья.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность подозреваемого и задержали его на месте происшествия. Во время обыска обнаружен мобильный телефон и одежда с поличным.

Следователи СБУ сообщили юноше о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, ему грозит до 8 лет лишения свободы. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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