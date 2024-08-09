Детективы БЭБ изъяли 4,7 млн ​​евро наличных денег у бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов.

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили и изъяли 4,7 млн ​​евро неучтенной наличности у бухгалтера компании-поставщика продуктов для Министерства обороны. Это произошло в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба БЭБ, передает УНН.

Деньги были обнаружены в багажнике автомобиля бухгалтера, когда детективы проводили следственные действия. Женщина не смогла объяснить происхождение изъятых средств.

Попытка вывезти и скрыть "черную" кассу была обнаружена в ходе расследования. Решается вопрос о наложении ареста на эти средства.

По информации БЭБ, в период 2022-2023 годов компания поставила в Министерство обороны продукцию на сумму 14,5 млрд грн по НДС. В то же время, по документам компания якобы осуществляла бестоварные операции по поставке продуктов через фиктивные предприятия. Это позволило им безосновательно сформировать расходы по налоговому кредиту по НДС и избежать уплаты налогов в значительных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается выводами аналитических материалов БЭБ.

Детективы провели обыски в помещениях компании и по местам жительства подозреваемых, изъяв документы и черновую бухгалтерию. Несмотря на то, что обыски проводились в рамках законодательства, представители предприятия заявили о якобы давлении со стороны БЭБ.

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