Следователи сообщили служащему о подозрении, а также Деснянский районный суд Киева устанавливает меру ответственности для предпринимателя, который осуществлял поставки.

В Киеве полиция сообщила о подозрении начальнику вещевой службы воинской части. Фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Оперативники управления стратегических расследований в Киеве совместно со следователями столичной полиции и при поддержке руководства Минобороны и ВСУ обнаружили, что в 2022 году между воинской частью и частной компанией был заключен контракт на поставку форменной одежды. Денежные средства на закупку были выделены решением Киевского городского совета.

При приеме формы начальник вещевой службы не проверил соответствие товара стандартам, установленным Министерством обороны. В результате были зафиксированы убытки на сумму 25 млн грн.

Следователи полиции сообщили служащему о подозрении по ч. 4 ст. 425 (Небрежное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет. Следствие продолжается под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в области обороны Центрального региона.

Деснянский районный суд города Киева устанавливает степень ответственности для предпринимателя, осуществлявшего поставки. Его обвиняют по ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Поставщика обвиняют в соучастии в нанесении ущерба на сумму 25 млн грн и легализации трех миллионов гривен.

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