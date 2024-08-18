В Верховной Раде предлагают изменения в законодательство, которые облегчат получение денежной помощи военнослужащим после ранений или болезней, повлиявших на их трудоспособность.

В Верховной Раде рассматривают возможность усовершенствования социальной защиты военнослужащих и их семей. В частности, законопроект №11451 предусматривает упрощение процедуры получения единовременного пособия для военных.

Объясняем какие изменения предлагаются в рамках законопроекта №11451 и какие детали известны на данный момент.

Как это должно упростить получение финансовой помощи и подачу исков?

Основы государственной политики в области социальной защиты военнослужащих и членов их семей закреплены в Законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Этот закон также регулирует порядок предоставления и выплаты единовременных денежных пособий при ранениях, контузиях, ранениях или увечьях, полученных во время службы.

Проект закона №11451 предлагает внести изменения в пункт 7 части 2 статьи 16 этого закона, акцентируя внимание на двух основных аспектах:

Срок для получения денежной помощи . Законопроект устанавливает четкий срок, в течение которого военнослужащие могут получить единовременное пособие в случае ранения или заболевания, полученного во время службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления инвалидности. Срок подачи судебных исков . Законопроект также уточняет срок, в течение которого военнослужащие имеют право обращаться в суд в случае отказа Минобороны в предоставлении данной помощи.

Таким образом, единовременная денежная помощь назначается в случае ранений, контузий, травм или заболеваний, возникших во время службы и приведших к частичной потере трудоспособности. Если военнослужащий был уволен со службы, он имеет право на получение пособия, если потеря трудоспособности произошла в течение трех месяцев после увольнения, что подтверждается выводом медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Источник: РБК-Украина

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