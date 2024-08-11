Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 11 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 11 августа.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 11 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Иерофант

Традиции — это то, к чему сегодня следует стремиться, даже если вам хочется делать все по-своему.

Вы можете идти против системы и не иметь возможности добиться желаемого. Рекомендуется работать в потоке.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Смерть

Глава вашей жизни подходит к концу. Это означает, что вы эмоционально готовы к новому этапу, даже если вы этого сейчас не чувствуете.

Приходит ясность, которая вам нужна для поиска цели и нового фокуса. Ожидайте ее.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Маг

У вас есть талант или навык, который вы упускаете из виду. Причина в том, что вы смотрите на слишком много вещей и отвлекаетесь.

Найдите одну цель, к которой вам нужно стремиться сегодня. Это поможет вам сузить круг того, что у вас есть, что вы можете успешно использовать.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Правосудие

Жизнь сейчас кажется несправедливой, и вы этим недовольны. Это может заставить вас почувствовать, что вам нужно больше вовлекаться. Напишите письма своим политическим представителям.

Начните высказываться. Если вы будете держать свое разочарование при себе, это не даст вам почувствовать себя сильнее.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Влюбленные

Ты стоишь на распутье, когда дело касается любви. У тебя есть две стороны, которые ты можешь выбрать, и ты не готов.

Вам нужно продолжать встречаться и смотреть, что ваше сердце чувствует правильным для вас. Не соглашайтесь на кого-то только потому, что вы одиноки.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Верховная Жрица

Ваша интуиция помогает вам понять вашу текущую роль в группе.

Вы можете чувствовать, что у вас есть уникальная цель, и это так. Вы не должны быть последователем прямо сейчас. Вы прокладываете путь.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Повешенный

Вы измотались, ожидая решения, которое придет за вас. Терпение дается вам нелегко, поэтому вы находитесь в месте, где вы собираетесь сделать полный разрыв и работать независимо.

Это будет нелегко, но то, что предназначено тебе, остановить невозможно.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Колесница

Трудности могут заставить вас почувствовать, что вам нужно сдаться, но карта Таро Колесница — это знак того, что вам нужно держаться прямо сейчас. Это испытание — проверка вашей выносливости. И вы очень близки к тому, чтобы пройти его.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Луна

Люди не всегда будут такими, какими они вам кажутся. Держите глаза открытыми для любых несоответствий, которые вы можете заметить. Вам решать, следить ли за собой.

Вам придется приложить все усилия, чтобы оценить характер людей.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Дьявол

Вас начинает искушать старая привычка, которая, как вы думали, давно ушла в прошлое.

Сделайте все возможное, чтобы создать какую-то систему подотчетности, чтобы не впасть в старую модель. Прямо сейчас вы уязвимы. Установите несколько карточек.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Мечей

Вы много думаете о будущем, и это заставляет вас беспокоиться. У вас есть много вещей, которые вам нужно выяснить.

Сейчас, возможно, не самое лучшее время для вас принимать скоропалительное решение. Вы можете сделать это, как только будете уверены, что все, что вы обещаете, вы можете выполнить.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

Слишком много проблем, возникающих одновременно, могут стать настоящей головной болью.

Вам может понадобиться решить, что вы отказались участвовать в чем-либо, что не имеет смысла. Несмотря на то, что вы чувствуете, сосредоточьтесь на правде ситуации, чтобы принять решение

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