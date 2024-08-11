За два года на банковский счет женщины безосновательно было начислено почти 1145000 гривен.

Руководитель столичных кладбищ начислял зарплату людям, фактически не работавшим. Таким образом, "призраки", которые никогда не появлялись на рабочем месте, получили из городского бюджета более 1,6 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры.



Следователи выдвинули подозрение экскеровщику двух столичных кладбищ, который из-за своей служебной халатности может оказаться за решеткой на пять лет.

Полицейские выяснили, что бывшее должностное лицо исполняло обязанности руководителя Беличанского кладбища ритуальной службы. В то же время, в коммунальном предприятии числилась уборщица, которая фактически не посещала рабочее место, но получала зарплату. За два года на банковский счет женщины безосновательно было начислено почти 1145000 гривен.

После смены места работы мужчина стал руководителем Городского кладбища ритуальной службы, где также обнаружили фиктивную уборщицу. В год ей было начислено более 500 000 гривен заработной платы.

В целом бюджету нанесен ущерб более чем на 1,6 миллиона гривен, что следствие квалифицировало как "служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия" (ч. 2 ст. 367 УКУ).

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