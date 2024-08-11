На своей странице в Instagram кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить вкуснейшие запеченные баклажаны с сыром и овощами по греческому рецепту.
Блогерка рассказала, что этому рецепту ее научила коллега из Греции, так баклажаным получаются невероятно вкусными и сочными. На приготовление этого блюда вы потратите всего 10 минут своего времени, дальше всю работу сделает духовка.
Для приготовления запеченных баклажанов по-гречески нам понадобятся следующие ингредиенты:
- баклажан - 1 шт.
- помидоры – 1-2 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- сыр фета – 150 г
- чеснок – 1-2 зуб.
- соль и специи – по вкусу
- масло оливковое – 2-3 ст.л.
- по желанию можно добавить моцареллу или пармезан
Баклажан разрезаем пополам, делаем на мякоти надрезы, чтобы он равномернее пропекся, и выкладываем на противень, застеленный пергаментом, разрезом вверх. Смазываем баклажан растительным маслом, добавляем соль, молотый перец и любимые специи по вкусу.
На половинки баклажана выкладываем нарезанные кольцами помидоры, нарезанный полосками или кубиками сладкий перец и натертый чеснок. Сверху щедро посыпаем овощи сыром фета и добавляем немного сушеного орегано для аромата.
Для корочки можно дополнительно сверху натереть сыра моцарелла или пармезан.
Запекаем баклажаны по-гречески в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час.
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