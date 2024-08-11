Запеченные баклажаны по этому рецепту готовятся очень просто, а получаются невероятно сочными и вкусными как в горячем виде, так и в холодном.

На своей странице в Instagram кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить вкуснейшие запеченные баклажаны с сыром и овощами по греческому рецепту.

Блогерка рассказала, что этому рецепту ее научила коллега из Греции, так баклажаным получаются невероятно вкусными и сочными. На приготовление этого блюда вы потратите всего 10 минут своего времени, дальше всю работу сделает духовка.

Для приготовления запеченных баклажанов по-гречески нам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажан - 1 шт.

помидоры – 1-2 шт.

сладкий перец – 1 шт.

сыр фета – 150 г

чеснок – 1-2 зуб.

соль и специи – по вкусу

масло оливковое – 2-3 ст.л.

по желанию можно добавить моцареллу или пармезан

Баклажан разрезаем пополам, делаем на мякоти надрезы, чтобы он равномернее пропекся, и выкладываем на противень, застеленный пергаментом, разрезом вверх. Смазываем баклажан растительным маслом, добавляем соль, молотый перец и любимые специи по вкусу.

На половинки баклажана выкладываем нарезанные кольцами помидоры, нарезанный полосками или кубиками сладкий перец и натертый чеснок. Сверху щедро посыпаем овощи сыром фета и добавляем немного сушеного орегано для аромата.

Для корочки можно дополнительно сверху натереть сыра моцарелла или пармезан.

Запекаем баклажаны по-гречески в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час.

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