Российские военные корреспонденты уже обсуждают возможность снятия войск с Донецкой области, в частности, с Краматорского направления.

Украинские силы успешно перерезали автомобильные пути и остановили работу железной дороги в Суджанском районе Курской области, где строилась логистика Северной группы войск российской армии в Брянской, Курской и Белгородской областях. Об этом высказался военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

Теперь российской стороне предстоит прокладывать новые маршруты и объезжать этот район. Кроме того, украинские силы взяли под контроль газораспределительную станцию, однако из-за контракта по транзиту российского газа, который действует до конца 2024 года, вмешательство в ее работу не планируется.

"Основными целями действий украинской стороны в Курской области названы отвод российских войск из Донецкой области, продвижение соглашения об обмене территориями на предстоящих переговорах и срыв поставок российского газа в Европу" - рассказал эксперт.

Российские военные корреспонденты уже обсуждают возможность снятия войск с Донецкой области, в частности, с Краматорского направления и Часового Яра, для переброски их в Курскую область, заметил Жданов.

Ожидается, что это будет не одна бригада или полк, а минимум дивизия, и чем дольше Россия будет откладывать это решение, тем больше успеха смогут добиться украинские силы.

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