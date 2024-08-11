На Волыни пытались мобилизовать мужчину, который болеет гепатитом. В Волынской области осудили мужчину, который получил повестку во время мобилизации, однако решил уклониться от службы в ВСУ. На суде мужчина вину признал. Об этом говорится в приговоре Ратневского районного суда Волынской области.

Согласно данным суда, в августе 2023 года мужчину сочли годным к мобилизации и вручили ему повестку, но он не явился в военкомат. На суде мужчина признал свою вину и выразил искреннее раскаяние.

"Точное причины неявки не назвал, отметил, что, возможно, опоздал на автобус или боялся службы в ВСУ. Указал, что раньше его призывали в ряды ВСУ, однако в воинскую часть он направлен не был, по каким причинам – ему неизвестно. что болеет гепатитом с начала 2000-х годов, лечение не проходит из-за отсутствия средств. С решением ВЛК о пригодности к военной службе согласился, его не обжаловал.

Суд установил, что ВЛК признала мужчину пригодным к мобилизации, несмотря на диагноз "хронический персистирующий гепатит" в стадии ремиссии. Этот вывод на суде подтвердил также глава военно-врачебной комиссии.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, командир судна ВМС может сесть в тюрьму на 10 лет.

Как сообщала Politeka, в Украине произошел конфликт между волонтером и представителями ТЦК.

Также Politeka писала, что арестован действующий нардеп.