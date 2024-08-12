В Украине ожидается резкое похолодание с 12 по 15 августа, но с 16 по 18 августа жара вернется, достигая +35…+37 градусов в некоторых регионах.

В начале августа большинство регионов Украины наслаждаются комфортной температурой. Однако синоптические процессы в Европе начинают показывать первые признаки приближения осени. Известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, рассказал "Телеграфу" о своем прогнозе. По его словам, все чаще начинают формироваться воздушные потоки из северной части Атлантики и Скандинавии, которые приносят более прохладный и влажный воздух.

Во второй декаде августа прогнозируется образование высотного циклона над северо-восточной Европой, что приведет к постепенному просадке фронтальной зоны на юг. Это, в свою очередь, вызовет проникновение холодного воздуха из Норвежского моря и Скандинавии к востоку Европы. Таким образом, с 12 по 15 августа в большинстве областей Украины будет наблюдаться кратковременное похолодание, которое обойдется только в южные регионы, Крым и Закарпатье. Ночная температура в западных, северных и некоторых восточных областях снизится до +7…+13 градусов, что на несколько градусов ниже средних норм.

В то же время, дневная температура останется достаточно комфортной — от +22 до +28 градусов. На юге будет значительно теплее, особенно на побережье: ночью температура будет колебаться от +14 до +20 градусов, а днем ​​будет достигать +27…+32 градуса. Значительных осадков во время похолодания не ожидается, поскольку область высокого давления будет предотвращать активность атмосферных фронтов. Однако в северных и западных регионах возможны небольшие дожди, которые будут носить локальный характер.

Смена погодных условий начнется 15 августа вечером, когда воздушные потоки вернутся с юго-западного направления, что принесет жаркую массу из Балкан. Таким образом, с 16 по 18 августа температура воздуха существенно повысится, достигнув ночью +16…+22 градусов, а днем ​​+28…+34 градусов. В южных, центральных и восточных областях температура местами превысит +35…+37 градусов.

Однако жара не задержится надолго: с 19 августа циклоны и атмосферные фронты из западной Европы вытеснят жаркий воздух из Украины.

Итак, в августе ожидаются значительные колебания температуры воздуха и атмосферного давления. Осадков прогнозируется немного, а их дефицит будет ощутимым в большинстве регионов.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история