В настоящее время решается вопрос о возмещении нанесенного ущерба из-за незаконно насчитанных выплат.

Сотрудники ДБР объявили подозрение начальнице финансово-экономической службы одной из воинских частей, расположенной на Днепропетровщине. Она обвиняется в том, что из-за ее деятельности подчиненные незаконно получали боевые выплаты, предназначенные для бойцов на передовой. ДБР сообщила подробности.

Согласно приказу, подготовленному должностной лицом, почти весь личный состав финансово-экономической службы якобы был откомандирован на Восток Украины для выполнения боевых задач в составе оперативно-тактической группировки.

На самом же деле финансисты и бухгалтеры боевых командировок не проходили, но регулярно получали доплаты за это. Подозреваемая составляла фальшивые рапорты, обеспечивающие перерасчет денежных вознаграждений.

В течение шести месяцев семь работников финансово-экономической службы незаконно получили около 1 миллиона гривен в виде доплат. Начальник этой службы подозревается в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос о возмещении нанесенного ущерба. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

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