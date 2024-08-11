Стало известно о новой коррупционной схеме, действовавшей в Украине. Так, сообщается, что полицейские выдвинули подозрение должностному лицу Госпродпотребслужбы в Киеве в организации коррупционной схемы. Подробности скандального дела сообщили в пресс-службе милиции Киева.

В пресс-службе полиции рассказали, что именно начальник структурного подразделения обещал за определенное вознаграждение помочь в получении свидетельства об обучении безопасному обращению с пестицидами. Он получал неправомерную выгоду в два этапа, общей суммой 2000 долларов.

Уточняется, что оперативники управления стратегических расследований Нацполиции и следователи ГУНП в Киеве задержали чиновника при получении 600 долларов. Ранее полицейские зафиксировали, что он уже получил 700 долларов США и 27500 гривен.

Начальник одного из управлений Госпродпотребслужбы в Киеве обещал за такие средства повлиять на принятие решения уполномоченными лицами, обеспечив положительную сдачу экзаменов и выдачу свидетельства об обучении по безопасному обращению с пестицидами.

Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, и ему уже объявлено о подозрении. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская городская прокуратура.

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