Клиент "ПриватБанк" сообщил, что уже 11 лет пользуется услугами этого банка, но его счет заблокировали.

ПриватБанк рекомендует части своих клиентов перевести свои средства в другой банк в связи с негативными результатами финансового мониторинга. Клиенты получают уведомление о прекращении сотрудничества без предоставления дополнительных пояснений.

Об этом сообщается на портале " Минфин ", где пользователи могут оставлять отзывы о работе банков.

Клиент "ПриватБанк" сообщил, что уже 11 лет пользуется услугами этого банка. При этом никаких проблем раньше у него не было. На днях он не смог зайти в приложение "Приват24", потому что забыл пароль. Он пытался восстановить пароль, но ПриватБанк не дал такой возможности. Поэтому мужчина решил обратиться в техническую поддержку банка.

"Операция отклонена, наберите 3700". Начинаю звонить и слышу, что мы решили расторгнуть договор с вами, и вы больше не клиент банка», — говорится в сообщении.

Мужчина утверждает, что все необходимые налоги уплачены, а блокирование счета произошло сразу после перерасчета налогооблагаемых средств. Он не получил никаких объяснений, только Клиент "ПриватБанк" удивлен обвинением в якобы отмывании денег, поскольку не получил никаких документальных пояснений или претензий.

"В отделении на вопрос, как и почему вообще такое случился ответ — я не знаю, банк решил. Решил банк или робот, не давший войти в кабинет? Как госбанк может вести себя так — без какого-либо предупреждения о таких своих действиях? Или не надо было убедиться, что деньги законны? Что куда хочу, туда и отправляю? Что за бред?

В "ПриватБанке" ответили на запрос, отметив, что их действия отвечали действующему законодательству и требованиям Национального банка Украины. Все мероприятия были осуществлены в соответствии с правилами финансового мониторинга в стране.

В учреждении подтвердили, что обслуживание клиента было действительно ограничено, но ему была предоставлена ​​возможность перевести остатки средств на счет в другой банк.

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