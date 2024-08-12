В Украине планируется ввести базовую социальную помощь, которая в будущем заменит прожиточный минимум. Размер этого пособия будет зависеть от состава домохозяйства.
Об этом сообщила министерша социальной политики Оксана Жолнович в интервью каналу "Рада". Министерство соцполитики обсуждает соответствующий законопроект с центральными органами власти. Основные новшества:
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Прожиточный минимум будет отменен.
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"Сейчас формально определенный прожиточный минимум не обеспечивает потребностей человека. Он не учитывает реалии жизни. Мы живем домохозяйствами, поэтому одинокому человеку нужно больше средств, чем семье из шести человек. Когда в семье есть дети и взрослые, ситуация тоже меняется. Мы хотим отказаться от прожиточного минимума, поскольку к нему привязаны штрафы и должностные оклады.
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Размер пособия будет зависеть от состава семьи. Например, если в семье решено, что один из супругов будет работать, а другой будет заниматься бытом, это не значит, что государство не должно оказывать помощь в случае безработицы. Ведь такое решение является личным выбором семьи, а доход одного из супругов может быть достаточным для всех.
Министерство социальной политики завершает разработку законопроекта о введении базовой социальной помощи вместо прожиточного минимума.
- Выплаты объединят.
Интересно, что для лиц с инвалидностью существует около 100 разных выплат, но разобраться в этом списке достаточно сложно. Вместо этого планируется ввести только две выплаты: для временно оказавшихся в бедности и выплату по уходу для тех, кто потерял трудоспособность.
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