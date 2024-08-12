В Украине планируется ввести базовую социальную помощь, которая в будущем заменит прожиточный минимум. Размер этого пособия будет зависеть от состава домохозяйства.

Об этом сообщила министерша социальной политики Оксана Жолнович в интервью каналу "Рада". Министерство соцполитики обсуждает соответствующий законопроект с центральными органами власти. Основные новшества:

Прожиточный минимум будет отменен.

"Сейчас формально определенный прожиточный минимум не обеспечивает потребностей человека. Он не учитывает реалии жизни. Мы живем домохозяйствами, поэтому одинокому человеку нужно больше средств, чем семье из шести человек. Когда в семье есть дети и взрослые, ситуация тоже меняется. Мы хотим отказаться от прожиточного минимума, поскольку к нему привязаны штрафы и должностные оклады.

Размер пособия будет зависеть от состава семьи. Например, если в семье решено, что один из супругов будет работать, а другой будет заниматься бытом, это не значит, что государство не должно оказывать помощь в случае безработицы. Ведь такое решение является личным выбором семьи, а доход одного из супругов может быть достаточным для всех.

Министерство социальной политики завершает разработку законопроекта о введении базовой социальной помощи вместо прожиточного минимума.

Выплаты объединят.

Интересно, что для лиц с инвалидностью существует около 100 разных выплат, но разобраться в этом списке достаточно сложно. Вместо этого планируется ввести только две выплаты: для временно оказавшихся в бедности и выплату по уходу для тех, кто потерял трудоспособность.

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