Быстрый и вкусный десерт, который приятно удивит, сделать дома очень просто, особенно с готовым тестом и вишнями.

Этот пирог с вишнями и тестом фило — идеальное сочетание хрустящего теста и сочной вишневой начинки, рассказывает кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты для формы диаметром 26 см:

400 г теста фило (1 пачка)

400 г вишни (можно использовать как свежую, так и замороженную)

150 г сливочного масла

4-5 яиц

200 мл сливок 10-20% или молока

100-150 г сахара (в зависимости от сладости вишни)

Сахарная пудра, лимонная цедра и ваниль по вкусу

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190°C. В форме диаметром 26 см выложите тесто фило, предварительно смазав его растопленным сливочным маслом. Каждый слой теста смазывайте маслом и укладывайте в форму, образуя многослойную основу. Оставьте немного теста для завершающего слоя. Запекайте тесто фило в течение 10 минут, чтобы оно немного подрумянилось и стало хрустящим.

Пока тесто запекается, промойте вишню и, если она замороженная, дайте ей немного оттаять. Если вишни с косточками, удалите их.

В глубокой миске взбейте яйца, добавьте сливки (или молоко), сахар, ваниль и лимонную цедру. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

После того как тесто немного подрумянится, выложите вишни на него. Затем аккуратно залейте вишни приготовленной яично-сливочной смесью.

Поставьте форму обратно в духовку и продолжайте выпекать пирог при температуре 180°C еще 30 минут. Пирог готов, когда верх станет золотистым, а заливка полностью застынет.

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