Эта закуска из баклажанов точно станет одной из любимых – она очень проста в приготовлении, но по вкусу получается просто невероятной.

Украинский шеф-повар Андрей Клюс показал, как приготовить невероятно вкусную, пикантную и ароматную закуску из баклажанов – баклажаны по-корейски.

Чтобы приготовить баклажаны по-корейски, шеф-повар берет следующие ингредиенты (граммовка овощей указана уже в зачищенном виде):

баклажаны – 790 г

перец сладкий – 300 г

помидоры перетертые – 130 г

соевый соус – 60 г

лук репчатый – 180 г

морковь – 100 г

чеснок свежий – 6 г

кориандр молотый – 2 г

чили хлопья – 1-2 г

паприка копченая - 10 г

вода – 50-100 г (смотрите по консистенции, чтобы все соединилось)

растительное масло для жарки

соль и перец молотый – по вкусу

петрушка – 2 г (для подачи)

Баклажаны нарезаем на брусочки, складываем в миску, хорошо подсаливаем, перемешиваем и немного разминаем руками. Оставляем баклажаны на 15 минут, чтобы они выпустили лишнюю жидкость, и из них ушла горечь.

Лук нарезаем полукольцами, морковь – тоненькой соломкой.

Баклажаны заливаем водой, чтобы смыть соль, а затем хорошо отжимаем руками, чтобы выжать воду.

"Не бойтесь, что там помнется баклажан, он как губка, эта влага нам не нужна, нам нужен только вкус", - подчеркнул шеф-повар.

Лук обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до начала золотистости. Следом добавляем морковь и продолжаем обжаривать. Далее тоненько нарезаем перец и также добавляем его в сковороду.

Когда овощи обжарятся, добавляем баклажаны и готовим еще около 10 минут. Добавляем мелко нарезанный чеснок и перемешиваем.

Далее добавляем перетертые томаты, соевый соус, соль, перец, кориандр, паприку, чили, немного воды, тушим все вместе еще несколько минут – и баклажаны по-корейски готовы. Украшаем блюдо свежей петрушкой и можно наслаждаться.

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