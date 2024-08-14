Украинский шеф-повар Андрей Клюс показал, как приготовить невероятно вкусную, пикантную и ароматную закуску из баклажанов – баклажаны по-корейски.
Чтобы приготовить баклажаны по-корейски, шеф-повар берет следующие ингредиенты (граммовка овощей указана уже в зачищенном виде):
- баклажаны – 790 г
- перец сладкий – 300 г
- помидоры перетертые – 130 г
- соевый соус – 60 г
- лук репчатый – 180 г
- морковь – 100 г
- чеснок свежий – 6 г
- кориандр молотый – 2 г
- чили хлопья – 1-2 г
- паприка копченая - 10 г
- вода – 50-100 г (смотрите по консистенции, чтобы все соединилось)
- растительное масло для жарки
- соль и перец молотый – по вкусу
- петрушка – 2 г (для подачи)
Баклажаны нарезаем на брусочки, складываем в миску, хорошо подсаливаем, перемешиваем и немного разминаем руками. Оставляем баклажаны на 15 минут, чтобы они выпустили лишнюю жидкость, и из них ушла горечь.
Лук нарезаем полукольцами, морковь – тоненькой соломкой.
Баклажаны заливаем водой, чтобы смыть соль, а затем хорошо отжимаем руками, чтобы выжать воду.
"Не бойтесь, что там помнется баклажан, он как губка, эта влага нам не нужна, нам нужен только вкус", - подчеркнул шеф-повар.
Лук обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до начала золотистости. Следом добавляем морковь и продолжаем обжаривать. Далее тоненько нарезаем перец и также добавляем его в сковороду.
Когда овощи обжарятся, добавляем баклажаны и готовим еще около 10 минут. Добавляем мелко нарезанный чеснок и перемешиваем.
Далее добавляем перетертые томаты, соевый соус, соль, перец, кориандр, паприку, чили, немного воды, тушим все вместе еще несколько минут – и баклажаны по-корейски готовы. Украшаем блюдо свежей петрушкой и можно наслаждаться.
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