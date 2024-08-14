Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell готовятся к повышению тарифов, что связано с новыми требованиями государственного регулятора, направленными на обеспечение автономного питания базовых станций.

С 16 июля 2023 года по 1 февраля 2025 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), обязала операторов «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» оснастить 100% своих базовых станций аккумуляторами и генераторами. Это позволит обеспечить работу мобильной связи в течение 10 часов без электроснабжения, что крайне важно на фоне длительных отключений электроэнергии.

Для реализации этого требования операторам придется преодолеть ряд серьезных вызовов. Одна из главных проблем — обеспечение достаточного количества электроэнергии для зарядки аккумуляторов. Ежедневная потребность составит около 2,8 ГВт-ч, что эквивалентно мощности одного энергоблока АЭС. Кроме того, для обслуживания этого оборудования операторам необходимо нанять до 10 тысяч рабочих, но государство не предоставляет возможности для их бронирования, что усложняет выполнение задач.

Финансовые расходы на установку дополнительного оборудования и наем персонала будут значительными, и государство не оказывает финансовой поддержки для покрытия этих расходов. В результате операторы вынуждены будут перевести эти расходы на абонентов, что приведет к повышению тарифов в 2025 году. Цены на мобильную связь увеличатся, чтобы обеспечить стабильную связь во время длительных отключений электроэнергии.

Таким образом, мобильные операторы предупреждают пользователей о неизбежном повышении тарифов на мобильную связь, что будет обусловлено сложными условиями работы во время блекаутов и новыми требованиями регулятора.

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