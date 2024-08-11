Низка змін про які раніше попереджали в компанії «Київстар» вже набула чинності – що тепер потрібно знати абонентам.

Згідно із рішенням компанії «Київстар», було оновлено перелік додаткових інтернет-пакетів для абонентів передплати, які діють у доповнення до основних умов тарифу.

Так, для підключення тепер закриті пакети Безлім Месенджери + 3000 МБ, Безлім Відео + 3000 МБ та Безлім Максимальний.

Замість цих пакетів «Київстар» пропонує абонентам підключити Суперсилу Соцмережі та месенджери.

«Та користуватися улюбленими додатками без доплат та використання тарифних мегабайтів», - підкреслюють в "Київстар".

Також можна підключити додатковий пакет Соцмережі та месенджери за 70 грн на 4 тижні.

Ще одні зміни діють з 7 серпня. Після цієї дати стало неможливим підключити додаткові пакети Бізнес Інтернет 3000 та 6000 МБ, Додаткові 100, 300 та 1000 хвилин на інші мережі та закордон.

Що ж стосується абонентів, які вже підключили ці пакети, вони можуть користуватися ними і далі.

Крім того, було оновлено умови контент-послуги Портал гарного настрою для абонентів Київстар.

Тепер плата за з'єднання — 4,00 грн, а вартість дзвінка — 30,00 грн/хв.

В «Київстар» наголошують, що надсилаючи повідомлення або здійснюючи дзвінок на будь-який короткий номер, абонент дає згоду на отримання відповідної послуги.

«У зв’язку з технічними особливостями роботи білінгової системи компанії Київстар, тарифікація отриманих контент-послуг може відбуватися із затримкою», - також попереджають в «Київстар».

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