Серйозні зміни відбудуться у сфері мобільного зв’язку в Україні – подробиці нового рішення і як це вплине на кожного абонента.

Серйозне рішення щодо мобільного зв’язку та Інтернету було прийнято владою, пише Politeka.net.

Як повідомляли в Міністерстві цифрової трансформації, президент поставив завдання – стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом під час знеструмлень. Зазначалося, що вимкнення електроенергії не повинно впливати на базові життєві потреби людей. Навіть якщо живлення немає, люди повинні мати змогу викликати швидку допомогу чи поліцію, отримати сповіщення про повітряну тривогу або написати рідним.

Тож було ухвалені рішення щодо мобільного зв’язку в Україні, які матимуть вплив на абонентів всіх операторів.

Правила мобільного зв'язку зміняться.

Що саме змінеться у мобільному зв’язку в Україні: тепер мобільні оператори повинні забезпечити 25 % мереж генераторами, щоб вони працювали 72+ години без світла.

«Інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях. Акумулятори працюють за принципом повербанка — живлять базові станції під час знеструмлень», - повідомили в Мінцифри деталі рішення щодо мобільного зв’язку.

Також будуть посилено перевірки за виконанням вимог. Оператори щоквартально повинні подавати звіти щодо ситуації НЦУ, а НКЕК перевірятиме їх.

Також було розроблено і ухвалено постанову, згідно з якою оператори зможуть подати заявку в Обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори.

Крім того було узгоджено перелік обʼєктів,де повинно бути безперебійне живлення.

Ще одні зміни які торкнуться абонентів всіх мобільних операторів – українці зможуть повідомляти в Дії про проблеми з мобільним звʼязком і Інтернетом, навіть знаходячись офлайн.

Коли зв’язок відновиться, ця інформація підтягнеться.

Обговорюючи зміни у сфері мобільного зв’язку, абоненти, зокрема, висловлюють припущення, що варто готуватися до подорожчання тарифів та інших неприємностей:

«Оце так пакращили, поклали всі витрати на операторів а зірочки за пакращення собі, ніколи такого не було»,

«Готуємось до подорожчання тарифів»,

«Так ціни і так захмарні»,

«Здається буде поступове урізання інтернет трафіку щоб не було великої нагрузки на мобільну мережу. Перше заберуть безлім на додатки, потім пакет інтернету або залишать той самий або вріжуть і ціну піднімуть. Бачив , що у США та Європі є такі тарифи».

Правила мобільного зв'язку в Україні зміняться.

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