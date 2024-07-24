В «Lifecell» повідомили абонентам важливу інформацію, яка стосується тарифів, послуг, спеціальних пропозицій і бонусів.

В компанії «Lifecell» повідомили, що невдовзі на абонентів чекають нові тарифи, пише Politeka.net.

«Наразі ми працюємо над новими тарифними планами, щоб запропонувати Вам ще більше пропозицій», - повідомили в «Lifecell», реагуючи на зауваження одного з абонентів на сторінці компанії у Facebook.

В компанії також запевнили, що «Lifecell» цінує своїх абонентів і регулярно пропонують різноманітні бонуси та спеціальні пропозиції.

«Наприклад, у нас є програма лояльності СІМагочі, яка дозволяє накопичувати бонусні бали та обмінювати їх на додаткові послуги чи знижки», - розповіли в «Lifecell».

У свою чергу абонент зауважив, що «бонусів вигідних для абонентів має бути більше».

В «Lifecell» запевнили, що компанія аналізує які послуги найбільше використовуються та в якій кількості. На основі цих досліджень абонентам пропонуються оптимальні умови.

Крім того, в компанії відповіли, чи зросте вартість тарифів передплати, якщо оператор тепер має виплачувати 12.5% військового збору.

«Інформації щодо підняття вартості за тариф не отримували», - запевнили в «Lifecell», рекомендувавши абонентам слідкувати за оновленнями.

Додамо, раніше в "Lifecell" повідомили, що вже більша частина всіх базових станцій lifecell в Україні — понад 5 тис. — обладнано новими літієвими батареями.

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