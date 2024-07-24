В компании «Lifecell» сообщили, что вскоре абонентов ждут новые тарифы, пишет Politeka.net.
«Пока мы работаем над новыми тарифными планами, чтобы предложить Вам еще больше предложений», - сообщили в «Lifecell», реагируя на замечания одного из абонентов на странице компании в Facebook.
В компании также заверили, что Lifecell ценит своих абонентов и регулярно предлагают разнообразные бонусы и специальные предложения.
"Например, у нас есть программа лояльности СИМагочи, которая позволяет накапливать бонусные баллы и обменивать их на дополнительные услуги или скидки", - рассказали в Lifecell.
В свою очередь, абонент отметил, что «бонусов выгодных для абонентов должно быть больше».
В Lifecell заверили, что компания анализирует, какие услуги наиболее используются и в каком количестве. На основе данных исследований абонентам предлагаются оптимальные условия.
Кроме того, в компании ответили, увеличится ли стоимость тарифов предоплаты, если оператор теперь должен выплачивать 12.5% военного сбора.
«Информации о повышении стоимости за тариф не получали», - заверили в «Lifecell», рекомендовав абонентам следить за обновлениями.
Добавим, ранее в "Lifecell" сообщили, что уже большая часть всех базовых станций lifecell в Украине - более 5 тыс. - оборудованы новыми литиевыми батареями.
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