Мобільний оператор «Vodafone» готується змінити ціни на свої тарифи – з якої дати і скільки доведеться платити абонентам.

Тарифи «Vodafone» різко зміняться в ціні, пише Politeka.net.

Однак зміниться не лише сума, яку потрібно буде заплатити за тариф «Vodafone», а й його наповнення.

Отже, тариф Vodafone Red Start здорожчає на 15 грн. Вартість цього тарифу від «Vodafone» складатиме 190 грн на місяць замість 175 грн.

Тариф Vodafone Red Pro буде коштувати на 30 гривень більше – з 230 грн./місяць ціна зросте до 260 грн. При цьому обсяг інтернету буде збільшено з 30 до 40 ГБ, а хвилин на інші мережі України: з 250 до 350 хв.

Вартість тарифу Vodafone Red Unlim Plus зросте до 400 гривень на місяць. Також збільшиться обсяг хвилин на інші мережі України – до 600 хв.

Тарифи "Vodafone" різко подорожчають.

Ціна тарифу Vodafone Red Max також зміниться – він коштуватиме 330 грн./місяць. Обсяг обсяг Інтернету також збільшиться - з 50 до 60 ГБ. Хвилин на інші мережі замість 400 стане 500.

Тариф Vodafone Red Unlim Max після подорожчання буде коштувати 500 грн. В компанії уточнили, що обсяг хвилин в інші мережі України також зміниться – абоненти отримають 800 хв.

Тарифи "Vodafone" різко подорожчають.

Також абонентам «Vodafone» необхідно мати на увазі, що у всіх цих тарифах, а також Vodafone ULTRA, зміниться вартість дзвінків на інші мережі України за умови передчасного використання місячного пакету послуг. Це коштуватиме 1,5 грн/хв.

Вартість Інтернету також зміниться, але у деяких пакетах і також за умови передчасного використання місячного пакету послуг.

Зміни в тарифах Vodafone відбудуться з 1 серпня.

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