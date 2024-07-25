Тарифы Vodafone резко изменятся в цене, пишет Politeka.net.
Однако изменится не только сумма, которую нужно будет заплатить за тариф Vodafone, но и его наполнение.
Итак, тариф Vodafone Red Start подорожает на 15 грн. Стоимость этого тарифа от Vodafone будет составлять 190 грн в месяц вместо 175 грн.
Тариф Vodafone Red Pro будет стоить на 30 гривен больше – с 230 грн/месяц цена вырастет до 260 грн. При этом объем интернета будет увеличен с 30 до 40 ГБ, а минуты на другие сети Украины: с 250 до 350 мин.
Стоимость тарифа Vodafone Red Unlim Plus вырастет до 400 гривен в месяц. Также увеличится объем минут на другие сети Украины – до 600 минут.
Тарифы Vodafone резко подорожают.
Цена тарифа Vodafone Red Max также изменится – он обойдется в 330 грн. в месяц. Объем объема Интернета также увеличится - с 50 до 60 ГБ. Минут на другие сети вместо 400 станет 500.
Тариф Vodafone Red Unlim Max после подорожания будет стоить 500 грн. В компании уточнили, что объем минут в других сетях Украины также изменится – абоненты получат 800 мин.
Тарифы Vodafone резко подорожают.
Также абонентам Vodafone необходимо иметь в виду, что во всех этих тарифах, а также Vodafone ULTRA изменится стоимость звонков на другие сети Украины при условии преждевременного использования месячного пакета услуг. Это будет стоить 1,5 грн/мин.
Стоимость Интернета также изменится, но в некоторых пакетах и при условии преждевременного использования месячного пакета услуг.
Изменения в тарифах Vodafone произойдут с 1 августа.
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