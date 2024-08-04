Серьезные изменения произойдут в сфере мобильной связи в Украине – подробности нового решения и как это отразится на каждом абоненте.

Серьезное решение по мобильной связи и Интернету было принято властями, пишет Politeka.net.

Как сообщали в Министерстве цифровой трансформации, президент поставил задачу стабилизировать ситуацию с мобильной связью и интернетом во время обесточений. Отмечалось, что отключение электроэнергии не должно влиять на жизненные потребности людей. Даже если нет питания, люди должны иметь возможность вызвать скорую помощь или полицию, получить уведомление о воздушной тревоге или написать родным.

Поэтому было принято решение относительно мобильной связи в Украине, которое повлияет на абонентов всех операторов.

Правила мобильной связи изменятся.

Что именно изменится в мобильной связи в Украине: теперь мобильные операторы должны обеспечить 25% сетей генераторами, чтобы они работали 72 часа без света.

"Другая часть мобильной сети должна работать 10 часов на аккумуляторных батареях. Аккумуляторы работают по принципу повербанка – питают базовые станции во время обесточений", - сообщили в Минцифре детали решения по мобильной связи.

Также будут ужесточены проверки по выполнению требований. Операторы ежеквартально должны представлять отчеты по ситуации НЦУ, а НКЭК будет проверять их.

Также было разработано и принято постановление, согласно которому операторы смогут подать заявку в Облэнерго, чтобы учреждение модернизировало свои сети, идущие в базовые станции. Это позволит быстро заряжать аккумуляторы.

Кроме того, был согласован перечень объектов, где должно быть бесперебойное питание.

Еще одни изменения, которые коснутся абонентов всех мобильных операторов – украинцы смогут сообщать в Дия о проблемах с мобильной связью и Интернетом, даже находясь в автономном режиме.

Когда связь возобновится, эта информация подтянется.

Обсуждая изменения в сфере мобильной связи, абоненты, в частности, высказывают предположение, что следует готовиться к удорожанию тарифов и другим неприятностям:

«Вот так улучшили, положили все расходы на операторов, а звездочки за улучшение себе, никогда такого не было»,

«Готовимся к подорожанию тарифов»,

«Так цены и так заоблачны»,

«Кажется, будет постепенное урезание интернет трафика, чтобы не было большой нагрузки на мобильную сеть. Первое заберут безлим на приложения, затем пакет интернета или оставят то же или врежут и цену поднимут. Видел, что в США и Европе есть такие тарифы» .

Правила мобильной связи в Украине будут изменены.

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