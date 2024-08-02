Зміни з тарифами «Vodafone» відбулися не тільки з цінами, а й з наповненням.
Так, тариф Vodafone Red Start подорожчав одразу на 15 грн —тепер його вартість становитиме 190 грн/місяць.
Ще дорожчим став тариф Vodafone Red Pro – його вартість зросла на 30 гривень і тепер становить 260 грн.
«Водночас ми збільшуємо обсяг інтернету: з 30 до 40 ГБ; хвилин на інші мережі України: з 250 до 350 хв», — повідомили в компанії «Vodafone».
Підвищення тарифів "Vodafone"
Вартість тарифу Vodafone Red Max збільшиться до 330 грн./місяць. Одночасно з цим збільшується і обсяг Інтернету з 50 до 60 ГБ; хвилин на інші мережі України — до 500.
Вартість тарифу Vodafone Red Unlim Plus також збільшиться - до 400 грн/місяць. Крім того зміниться обсяг хвилин на інші мережі України – тепер він становить 600 хвилин.
Також зміни відбудуться із тарифом Vodafone Red Unlim Max – він коштуватиме 500 грн. Обсяг хвилин при цьому збільшується до 800.
Крім того, абонентам «Vodafone» варто мати на увазі, що у всіх цих тарифах, а також Vodafone ULTRA, зміниться вартість дзвінків на інші мережі України за умови передчасного використання місячного пакету послуг.
Підвищення тарифів "Vodafone"
Тепер це - 1,5 грн/хв. Також у деяких пропозиціях зміниться вартість інтернету — за умови передчасного використання місячного пакету послуг.
Також у Vodafone попередили ще одні зміни.
«На даний момент вони закінчились», - відповіли в компанії на запитання одного з абонентів, чому на сайті більше немає стартових пакетів eSIM.
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