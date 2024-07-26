Поповнити рахунок «Київстар» можна навіть, коли немає Інтернету – мобільний оператор надав роз’яснення абонентам.

Поповнити рахунок без Інтернета можна безкоштовно. Для цього в «Київстар» надали корисну інструкцію абонентам.

Отже, для того, щоб поповнити рахунок «Київстар» спочатку, при необхідності, його слі перевірити. Для того, щоб перевірити рахунок слід надіслати запит *111#.

«Так само можна перевірити рахунок у роумінгу», - розповіли в «Київстар».

Як можна поповнити рахунок "Київстар" без інтернету.

Ще одна можливість перевірити рахунок перед тим, як його поповнити – скористатися додатком «Мій Київстар».

Поповнити рахунок «Київстар» можна за допомогою кількох способів. А саме – на сайті, за коротким номером 899 або за допомогою запиту *134#.

Також поповнити рахунок «Київстар» безкоштовно можна, скориставшись скретч-картою.

Крім того, в «Київстар» надали інструкцію, як поповнити рахунок, якщо немає Інтернету.

Як можна поповнити рахунок "Київстар" без інтернету.

Для цього необхідно зателефонувати 899 або надіслати запит *134#.

«Дотримуючись підказок оплачуйте мобільний чи рахунок Домашнього Інтернету собі та рідним», - пояснюють в «Київстар» хід поповнення рахунку безкоштовно.

Ще одна можливість поповнити рахунок – замовити послугу Екстра гроші.

«Якщо бракує коштів, отримайте від 15 до 300 грн на бонусний рахунок», - розповіли в «Київстар.

Послугою абоненти можуть скористатися також за кордоном.

Для поповнення рахунку «Київстар» абонентам також радять скористатися готівкою. Як саме це зробити - у терміналах самообслуговування від 1 грн або придбайте скретч-карту від 100 грн.

Додамо, що поповнити рахунок «Київстар» можна також за допомогою іншого абонента:

Для цього абоненту необхідно набрати *132*380ХХХХХХХХХ, де ХХХХХХХХХ — це номер.

Абонент отримає SMS-повідомлення із проханням поповнити рахунок та зможе надіслати кошти через додаток Мій Київстар або сторінку на сайті мобільного оператора.

Також поповнення рахунку «Київстар» можливе або за допомогою перенесення коштів між мобільними цієї мережі.

Останні новини України:

Підняття вартості за тариф: в "Lifecell" оголосили важливу інформацію для абонентів.

Зміни для абонентів "Vodafone" на тлі відключень світла: що тепер буде зі зв'язком.

"Київстар" заявив про масштабні зміни: що станеться з тарифами для абонентів.