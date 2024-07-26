Пополнить счет «Киевстар» можно даже, когда нет Интернета – мобильный оператор предоставил разъяснения абонентам.

Пополнить счет без Интернета можно бесплатно. Для этого в «Киевстар» предоставили полезную инструкцию абонентам.

Итак, для того, чтобы пополнить счет «Киевстар» сначала, при необходимости, его следует проверить. Для проверки счета необходимо отправить запрос *111#.

«Так же можно проверить счет в роуминге», – рассказали в «Киевстар».

Как можно пополнить счет "Киевстар" без интернета

Еще одна возможность проверить счет перед тем, как его пополнить – воспользоваться приложением «Мой Киевстар».

Пополнить счет «Киевстар» можно с помощью нескольких способов. А именно – на сайте, по короткому номеру 899 или с помощью запроса *134#.

Также пополнить счет «Киевстар» бесплатно можно, воспользовавшись скретч-картой.

Кроме того, в «Киевстаре» предоставили инструкцию, как пополнить счет, если нет Интернета.

Как можно пополнить счет "Киевстар" без интернета

Для этого необходимо позвонить по телефону 899 или отправить запрос *134#.

«Следуя подсказкам, оплачивайте мобильный счет Домашнего Интернета себе и родным», - объясняют в «Киевстар» ход пополнения счета бесплатно.

Еще одна возможность пополнить счет – заказать услугу Экстра деньги.

«Если не хватает средств, получите от 15 до 300 грн на бонусный счет», – рассказали в «Киевстаре.

Услугой абонент может воспользоваться также за рубежом.

Для пополнения счета «Киевстар» абонентам также советуют воспользоваться наличными. Как именно это сделать – в терминалах самообслуживания от 1 грн или приобретите скретч-карту от 100 грн.

Добавим, что пополнить счет «Киевстар» можно с помощью другого абонента:

Для этого абоненту необходимо набрать *132*380ХХХХХХХХХ, где ХХХХХХХХХ — номер.

Абонент получит SMS-сообщение с просьбой пополнить счет и сможет отправить средства через приложение Мой Киевстар или страницу на сайте мобильного оператора.

Также пополнение счета «Киевстар» возможно или посредством перенесения средств между мобильными этой сети.

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