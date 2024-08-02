абонентов «Vodafone» ждет очень неприятный сюрприз – мобильный оператор объявил новые тарифы на свои услуги.

Изменения с тарифами Vodafone произошли не только с ценами, но и с наполнением.

Так, тариф Vodafone Red Start подорожал сразу на 15 грн — теперь его стоимость составит 190 грн/месяц.

Еще дороже стал тариф Vodafone Red Pro – его стоимость выросла на 30 гривен и теперь составляет 260 грн.

«В то же время мы увеличиваем объем интернета : с 30 до 40 ГБ; минут на другие сети Украины: с 250 до 350 мин», - сообщили в компании Vodafone.

Повышение тарифов "Vodafone"

Стоимость тарифа Vodafone Red Max увеличится до 330 грн/месяц. Одновременно с этим увеличивается объем Интернета с 50 до 60 ГБ; минут на другие сети Украины - до 500.

Стоимость тарифа Vodafone Red Unlim Plus также увеличится – до 400 грн/месяц. Кроме того, изменится объем минут на другие сети Украины – теперь он составляет 600 минут.

Также изменения произойдут с тарифом Vodafone Red Unlim Max – он обойдется в 500 грн. Объем минут при этом увеличивается до 800.

Кроме того, абонентам Vodafone следует иметь в виду, что во всех этих тарифах, а также Vodafone ULTRA, изменится стоимость звонков на другие сети Украины при преждевременном использовании месячного пакета услуг.

Повышение тарифов "Vodafone"

Теперь это – 1,5 грн/мин. Также в некоторых предложениях изменится стоимость интернета при условии преждевременного использования месячного пакета услуг.

Также в Vodafone предупредили об еще одних изменениях.

"На данный момент они закончились", - ответили в компании на вопрос одного из абонентов, почему на сайте больше нет стартовых пакетов eSIM.

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