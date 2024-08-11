Ряд изменений, которые ранее предупреждали в компании «Киевстар», уже вступили в силу – что теперь нужно знать абонентам.

Согласно решению компании «Киевстар», был обновлен перечень дополнительных интернет-пакетов для абонентов предоплаты, действующих в дополнение к основным условиям тарифа.

Так, для подключения теперь закрыты пакеты Безлим Мессенджеры +3000 МБ, Безлим Видео+3000 МБ и Безлим Максимальный.

Вместо этих пакетов, «Киевстар» предлагает абонентам подключить Суперсилу Соцсети и мессенджеры.

«И пользоваться любимыми приложениями без доплат и использования тарифных мегабайтов», - подчеркивают в "Киевстар".

Можно подключить дополнительный пакет Соцсети и мессенджеры за 70 грн на 4 недели.

Еще одни изменения действуют с 7 августа. После этой даты стало невозможно подключить дополнительные пакеты Бизнес Интернет 3000 и 6000 МБ, Дополнительные 100, 300 и 1000 минут на другие сети и заграницу.

Что касается абонентов, которые уже подключили эти пакеты, они могут пользоваться ими и дальше.

Кроме того, были обновлены условия контент-услуги Портал хорошего настроения для абонентов Киевстар.

Теперь плата за соединение – 4,00 грн, а стоимость звонка – 30,00 грн/мин.

В «Киевстар» отмечают, что отправляя сообщение или совершая звонок на любой короткий номер, абонент дает согласие на получение соответствующей услуги.

«В связи с техническими особенностями работы биллинговой системы компании Киевстар, тарификация полученных контент-услуг может происходить с задержкой», – также предупреждают в «Киевстаре».

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