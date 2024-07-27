Чому немає мобільного зв’язку і що робити в такому випадку – в «Київстар» надали своїм абонентам важливу інформацію.

Чому немає мобільного зв’язку «Київстар», чи будуть зміни у ситуації і що робити, якщо неможливо нікуди подзвонити - в компанії пояснили абонентам.

Так, деякі абоненти «Київстар» повідомляють, що мобільний зв’язок зникає разом зі світлом.

«Київстаре, скажіть будь ласка чи будуть зміни зі звʼязком район Позняки Осокорки. При ввімкнені світла мобільний звʼязок лягає…»,

«Вирішить проблему зі зв'язком. Дзвонити ще більш менш можна, а мобільний інтернет простт жах…»,

«Зникає світло, зникає зразу інтернет, а протягом години півтори замість розмови - окремі звуки»,

«Чи планує компанія встановити джерело безперебійного живлення на будинкове обладнання, щоб користувачі мали можливість скористатись вашими послугами в тому обсязі, який потрібен для роботи?...»,

«Як тільки вимикають світло - пропадає не тільки мобільний інтернет, але і зв'язок. Тож я не маю можливості користивутися тим, за що що кожного місяца я плачу кошти. Зв'язок зникає через декілька хвилин після того, як вирубають світло. Тобто найближчі вишки не мають генератори або АКБ. Як Ви плануєте вирішити мою сітуацію?..», - звучать скарги на адресу зв’язку від «Київстар».

Чому немає зв’язку "Київстар".

В компанії відповіли, чому немає зв’язку. Так, в «Київстар» розповіли, що будь-якому акумулятору, встановленому на станції, потрібен час, щоб підзарядитись, а саме від 4 до 6 годин залежно від кількості встановлених АКБ для максимального зарядження. Для зарядження джерел безперебійного живлення потрібно 8 годин безперебійної роботи.

«На жаль, наразі відключення світла мають непрогнозований характер як за кількістю відключень протягом доби, так і за тривалістю. Тому акумулятори не встигають заряджатись», - пояснюють в «Київстар».

З такими графіками відключення телеком-оператори та провайдери фіксованого інтернету не завжди можуть забезпечувати безперебійну роботу мережі.

Додамо, що Національний центр оперативно-технічного управління мережами зобов'язав мобільних операторів, в тому числі «Київстар», до 1 лютого 2025-го забезпечити 100% базових станцій можливістю працювати 10 годин без світла.

Чому немає зв’язку "Київстар".

Зазначимо, коли абоненти одного оператора залишаються без зв’язку, вони можуть повернути собі можливість зв’язку завдяки Національному роумінгу.

Це означає, що абонент може обрати будь-якого доступного в даний момент мобільного оператора в Україні незалежно від того, яка SIM-картка стоїть у телефоні. Тариф при цьому залишиться таким самим, який абонент має у свого оператора.

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