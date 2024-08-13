Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака, работа может помешать вашим планам на день.

Овен

21 марта – 19 апреля

Вас могут вызвать на работу, когда вы не ожидали там быть, или ответственность, которую вы считали чьей-то другой, может быть передана вам вместо этого. К счастью, вы можете обойтись небольшой помощью друзей, а в вашем случае, возможно, коллег. Ваши планы на развлечения могут потребовать небольшой переработки, прежде чем вы сможете принять в них участие, но у вас все равно будет возможность насладиться собой.

Телец

20 апреля-20 мая

Сегодня путешествие может быть грубо прервано, что потребует некоторых творческих корректировок. Возможно, вы составили все планы и отладили их до совершенства, но что-то непредвиденное может сбить вас с курса. Несмотря на то, что ваши самые лучшие планы рушатся, кто-то, кого вы считаете важной или авторитетной фигурой в вашей жизни, может прийти к вам на помощь, вмешавшись и протянув вам руку помощи. Не бойтесь просить о поддержке, потому что проглотить свою гордость может быть самым простым способом выбраться из затруднительного положения.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Пришло время проявить жесткость, даже если вы чувствуете себя не в своей тарелке. Возможно, вы предпочитаете работать, используя менее конфронтационный или менее физический подход, и не брать на себя тяжелую работу. Однако сейчас практический подход может быть неизбежен, и вы можете обнаружить, что надеваете рабочие ботинки и делаете грязную работу. Не скрывайтесь от этого — вы будете гордиться собой, когда закончите, и вас может вознаградить забавная возможность, которую вы не ожидали.

Рак

21 июня-22 июля

Сегодня отношения могут немного разладиться, но нет ничего, что нельзя было бы исправить с помощью компромисса. Кто-то важный для вас может не выполнить свою часть сделки, создавая необходимость для вас выполнить его часть. К счастью, у вас должны быть ресурсы, чтобы сделать это без особых усилий. Хотя вы можете злиться, лучше просто отпустить ситуацию, не заставляя другого человека чувствовать себя плохо. Скорее всего, они не смогли выполнить свое обещание по веской причине.

Лев

23 июля – 22 августа

Ваше тело может не захотеть следовать вашим планам, создавая сбой в вашей рутине. Будь то просто нехватка энергии или вы немного нездоровы, берегите себя и не пытайтесь переусердствовать, даже если это означает упустить что-то. Если вы переусердствуете, то только добавите себе проблем. Когда вы будете готовы вернуться к своему графику, кто-то может помочь вам заполнить пробелы, так что не думайте, что весь мир лежит на ваших плечах.

Дева

23 августа – 22 сентября

Забывчивость и потеря счета времени — ваши главные враги сейчас, но их легко остановить. Хотя все, кажется, находится на своих местах, составление списка и проверка его выполнения помогут вам убедиться, что вы не упустите ни одной важной детали. Время летит, когда вы развлекаетесь, и вы можете отвлечься сегодня и подумать, что закончили работу, когда на самом деле вы что-то забыли. Лучше приберечь развлечения до тех пор, пока вы не закончите всю работу.

Весы

23 сентября – 22 октября

Тот, с кем вы живете, может создать для вас драму, когда вы меньше всего этого ожидаете. К счастью, вы, скорее всего, будете эмоционально ровными и сбалансированными в своей собственной шкуре, что не позволит вам выбиться из игры. Иногда вы более настроены на чувства других, но сегодня вы способны уверенно стоять на своем в толпе, и это поможет вам постоять за себя. Не позволяйте никому помыкать вами, и у вас все получится.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Транспортные проблемы могут помешать вам добраться туда, куда вы пытаетесь попасть. Человек, с которым вы обычно подвозите машину, может откланяться, или вы можете попытаться завести машину и обнаружить, что она не хочет сотрудничать. Даже если она просто застряла в пробке, вместо того, чтобы позволить этому сбить вас с толку, спишите это на энергию дня и продолжайте движение, по крайней мере, мысленно. Вероятно, будут некоторые заминки у всех, поэтому тот, с кем вы спешите встретиться, скорее всего, поймет.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Поддержание открытых линий связи может помочь предотвратить сбои сегодня. Может быть, кто-то звонит вам по поводу какой-то проблемы, но вы не видите звонка, или вы можете получить важное письмо, которое попадает в папку со спамом. Хотя сейчас недопонимание в целом может быть проблемой, убедиться, что вы не пропустите ни одного сообщения, — это то, как вы все еще можете добиться успеха. Отправка двух сообщений для подтверждения планов или звонок только для того, чтобы еще раз проверить детали, не повредит, и вы можете избежать обидных чувств таким образом.

Козерог

22 декабря – 19 января

Это может стоить немного дополнительных денег, чтобы вы не сбились с пути прямо сейчас. Возможно, вам понадобится купить что-то неожиданное, или, возможно, неожиданно появится счет. Но если кто-то забудет принести свой кошелек в ресторан или вы забудете о платеже, который теперь немного запоздал, у вас должны быть деньги, чтобы покрыть его. Щедрое сердце и открытый ум — вот что вам сейчас нужно больше всего.

Водолей

20 января – 18 февраля

Ожидайте неожиданностей сегодня и будьте готовы взять на себя ответственность. Отвлекающие факторы, скорее всего, возникнут из ниоткуда, но вы можете победить их без особых проблем. Неуместный предмет может заставить вас немного поторопиться, готовясь к дню, поэтому вы можете начать собираться немного раньше обычного, если вам нужно быть в каком-то важном месте. Постарайтесь не сходить с ума, если вы не можете найти этот надоедливый предмет, просто верьте, что он скоро появится.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Слишком много людей, дающих информацию, могут вызвать у вас информационную перегрузку. Вы можете заниматься своими делами и рассказывать кому-то, что происходит в вашей жизни, а затем они неожиданно дают вам все свои советы, пока вы неловко пытаетесь понять, как ответить. Нормально сказать, что вы подумаете об этом, и оставить все как есть. Ваша удача, скорее всего, придет из неожиданного места, когда рядом нет никого, кто мог бы вскружить вам голову своими мнениями.

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