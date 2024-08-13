В августе агрономы рекомендуют подкормить картофель раствором суперфосфата и калийной соли для повышения урожайности и улучшения вкусовых качеств клубней.

В августе, во время активного роста клубней среднепоздних и поздних сортов картофеля, важно подкормить овощ, чтобы ускорить созревание урожая и обеспечить отток питательных веществ из листьев в клубни.

Агротехники рекомендуют использовать раствор суперфосфата вместе с калийной солью или калимагезией для того, чтобы подкормить картофель. Эта подкормка не только повышает урожай, но и улучшает вкусовые качества картофеля. Для приготовления раствора для подкормки картофеля необходимо на 10 литров воды взять 3 столовые ложки суперфосфата и 4 столовые ложки калимагнезии.

Сначала суперфосфат следует настаивать в воде в течение суток, периодически перемешивая. За 3-4 часа до использования настой нужно процедить в другую емкость, добавляя предварительно растворенную в воде калимагнезию, чтобы подкормить картофель.

Такая некорневая подкормка картофеля может увеличить урожайность примерно на 15%, а также повысить содержание крахмала в клубнях, что положительно повлияет на их вкус.