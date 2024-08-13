В августе, во время активного роста клубней среднепоздних и поздних сортов картофеля, важно подкормить овощ, чтобы ускорить созревание урожая и обеспечить отток питательных веществ из листьев в клубни.
Агротехники рекомендуют использовать раствор суперфосфата вместе с калийной солью или калимагезией для того, чтобы подкормить картофель. Эта подкормка не только повышает урожай, но и улучшает вкусовые качества картофеля. Для приготовления раствора для подкормки картофеля необходимо на 10 литров воды взять 3 столовые ложки суперфосфата и 4 столовые ложки калимагнезии.
Сначала суперфосфат следует настаивать в воде в течение суток, периодически перемешивая. За 3-4 часа до использования настой нужно процедить в другую емкость, добавляя предварительно растворенную в воде калимагнезию, чтобы подкормить картофель.
Такая некорневая подкормка картофеля может увеличить урожайность примерно на 15%, а также повысить содержание крахмала в клубнях, что положительно повлияет на их вкус.
Интересный факт: во время ухода за картофелем важно обеспечить его достаточным количеством света, поскольку растения, получающие не менее 6-8 часов солнечного света в день, формируют более крупные и вкусные клубни. Таким образом вам удастся получить богатый урожай.
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