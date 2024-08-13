В Днепропетровской области осудили мужчину, получившего повестку, однако написал заявление об отказе от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Покровского райсуда Днепропетровской области.

Согласно данным суда, 3 мая 2024 мужчина признали годным к мобилизации. 6 мая ему прислали повестку, но он не явился в ТЦК. В июне мужчина подал заявление с просьбой отказать ему в мобилизации.

На суде мужчина признал свою вину и объяснил, что обратился в военкомат для замены просроченного временного удостоверения о военном учете. Целью этого было начать оформление документов на своем предприятии для бронирования.

3 мая 2024 года мужчина получил повестку для прохождения военно-врачебной комиссии, которую успешно прошел и был признан годным для службы. После этого ему поступила повестка на мобилизацию в Вооруженные силы Украины, но он не явился на вызов.

Мотивы своего поведения мужчина объяснил тем, что содержит семью, в том числе четверо несовершеннолетних детей, и переживает за их судьбу, если из них что-то произойдет во время службы в армии».

Суд подверг сомнению слова мужчины. Поскольку на многодетной матери он женился уже после завершения досудебного расследования. Судья отметил, что это не родные дети подсудимого и над ними у него нет опекунства. Также на время суда у мужчины нет бронирования от мобилизации. сделай хороший рерайт этого текста

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

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