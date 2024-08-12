Тот факт, что Меркурий ретроградный, не означает, что вы не можете двигаться вперед; это лишь означает, что изобилие, которое вы ищете, можно найти в идее, мечте или даже возможности из прошлого.

Неделя 12 августа начинается с первой четверти Луны в Скорпионе, времени, чтобы отпустить то, что больше не работает, пересмотреть свои планы и позволить себе укрепить свои самые глубокие намерения.

Самый удачный день на этой неделе для каждого знака зодиака с 12 по 18 августа 2024 года:

Овен: вторник, 13 августа

Нет лучшего времени, чем настоящее, чтобы поверить в себя и начать действовать ради своих мечтаний, Овен. Но это проявляется не только в соглашениях или выборе, которые вы делаете, но и в разговорах, в которых вы участвуете.

Ваши слова будут иметь огромную силу, поскольку Марс соединяется с Юпитером в Близнецах во вторник, 13 августа, позволяя вам двигаться вперед посредством письменной и устной коммуникации. Хотя эта энергия удивительна, особенно если письмо является частью вашей карьеры или мечты, к которой вы стремитесь, она также может помочь вам наконец открыться окружающим, чтобы они полностью осознали вашу правду.

Вы уже знаете, что эта возможность — второй шанс на все, чего вы хотите, поэтому подойдите к этому со здоровой точки зрения и помните, что вы достойны прожить жизнь своей мечты.

Телец: вторник, 13 августа

Изобилие — это то, что создается, когда вы достаточно смелы, чтобы действовать по своим планам, дорогой Телец. Недостаточно просто знать, что вы достойны; вы должны составить план того, как будет выглядеть и ощущаться самая изобильная жизнь. Постарайтесь думать об изобилии не только в терминах финансового благополучия, но и в эмоциональном и ментальном удовлетворении от осознания того, что ваши потребности удовлетворены, и вы чувствуете, что вы переполнены всем, чего только желали.

Поскольку Марс соединяется с Юпитером в Близнецах во вторник, 13 августа, вам предоставляется шанс принять важное решение о своем будущем — но вы должны основывать его на том, что для вас наиболее важно. Постарайтесь позволить себе рискнуть, особенно если вы обнаружите, что подаете прошение о повышении или повышении по службе, поскольку чем больше вы верите, что достойны, тем больше событий во вселенной будут складываться в вашу пользу.

Близнецы: среда, 14 августа

Уделение времени обзору и размышлению над недавними темами позволяет вам чувствовать себя более уверенными в своих решениях, милые Близнецы. Вместо того, чтобы чувствовать, что фазы медлительности, замешательства или даже застоя тянут вас вниз и сдерживают, — окунитесь в них.

Примите настоящий момент и все, что он вам предлагает, особенно с учетом того, что ретроградный Меркурий в среду, 14 августа, перейдет в знак Льва. Это будет невероятно интенсивная энергия для вас, Близнецы, и это потому, что вам предстоит изменить то, как вы ведете свой бизнес или заключаете конкретное соглашение.

Как бы вы ни были известны своей частой сменой мнения, в этом случае все дело в божественном перенаправлении и в том, воспользуетесь ли вы этой возможностью от вселенной, какой бы неудобной она ни казалась . Оставьте свое эго за дверью и просто выберите принять свою правду и сделайте все необходимое, чтобы чувствовать себя уверенно на предстоящем пути.

Рак: среда, 14 августа

Вам, возможно, придется пересмотреть детали, чтобы почувствовать, что вы продвигаетесь вперед, Рак. Поскольку ретроградный Меркурий возвращается во Льва в среду, 14 августа, пересмотр вашего бюджета и финансов может позволить вам увидеть, где вам причитается выплата, или даже раскрыть некоторые сюрпризы. Однако, хотя этот финансовый обзор поможет исправить положение и привлечь большее изобилие, вам также нужно провести некоторое внутреннее размышление.

Вы принимаете меньшую оплату, работу или даже компенсацию, чем заслуживаете. Конечно, просто просить больше — это желаемый результат, но вам, возможно, нужно глубже понять, почему вы так долго принимали меньше. Попробуйте практиковать утверждения вокруг своей внутренней ценности и воспринимайте это как эксперимент, потому что когда вы верите, что действительно заслуживаете от жизни только лучшее, то именно это вы и начнете притягивать.

Лев: вторник, 13 августа

Желания — это твои самые искренние намерения, дорогой Лео. Они не бессмысленны и даже не бессмысленны, независимо от того, сколько раз ты в прошлом терял надежду на свои мечты. Но, как и во всем, идея заключается не только в том, чтобы загадать желание, но и в том, чтобы за ним следовать план и действие, чтобы ты работал над его воплощением.

Все, что вы создаете в этой жизни, будет прямым результатом того, что вы вкладываете в это, поэтому вам нужно собрать все свое мужество и даже смелость, поскольку вы начинаете верить, что ничто из того, что должно было стать частью вашего божественного пути, не было потеряно.

Постарайтесь принять не только свои желания относительно своего будущего, но и поддержку, которую могут оказать вам друзья, социальные круги и даже сети, поскольку Марс соединяется с Юпитером в Близнецах во вторник, 13 августа.

Дева: вторник, 13 августа

Вы настроены на быстрый подъем в своей карьере, дорогая Дева; вам нужно только убедиться, что вы осознаете, что вам никогда не придется выбирать между успехом и всем остальным, чего вы хотите для своей жизни. Когда Марс и Юпитер соединятся в Близнецах во вторник, 13 августа, у вас появится шанс сказать «да» себе и дарам, которые вам дали в этой жизни.

Это прекрасное время, чтобы подать заявку на новую работу или даже принять ее, особенно если это связано с чем-то из прошлого. Вы также можете обнаружить, что получаете больше признания в это время, что катализирует еще больший успех. Со всей работой, которую вы проделали, чтобы построить полноценную профессиональную жизнь, эта энергия поможет вам выйти на новый уровень — вам просто нужно появиться и продолжать работать ради этой изобильно богатой жизни, о которой вы всегда мечтали.

Весы: понедельник, 12 августа

Часто может показаться, что всегда есть причина сдаться или даже не пробовать Весы, но вы должны начать видеть разницу между оправданиями из страха — и реальностью того, что вовлечено в создание жизни, которую вы любите. Текущая энергия вдохновляет вас искренне тянуться к звездам, выходить из зоны комфорта, рисковать и пробовать что-то другое.

Чтобы сделать это, вам нужно отказаться от оправданий, что что-то не получится или что вы не созданы для большего, и именно в этом вам может помочь первая четверть Луны в Скорпионе в понедельник, 12 августа.

В это время идея состоит в том, чтобы пересмотреть свое первоначальное намерение или мечту, отказаться от всего, что не работает, составить план того, что будет работать, и позволить себе предпринять действия по созданию нового начала, которого вы желаете.

Скорпион: среда, 14 августа

Хотя вы часто искусны в темах трансформации, это не значит, что вы самый терпеливый, дорогой Скорпион. Тем не менее, в это время терпение и гибкость являются для вас ключевыми, чтобы вы могли появиться в процессе и не впасть в уныние из-за того, сколько времени требуется, чтобы проявить какие-либо результаты. Вы переживаете кардинальные перемены в своей карьере , и порой может казаться, что вы не знаете, как все пойдет.

Но вы должны помнить, что вы обречены на успех, даже несмотря на то, что Меркурий вернется в знак Льва в рамках своего ретроградного движения в среду, 14 августа, открывая прошлые возможности для успеха и помогая вам улучшить свою профессиональную жизнь.

Стрелец: среда, 14 августа

Стрелец, изменить свое мнение — значит подарить себе дар роста. Это не обязательно относится к тем мгновенным изменениям или отвлечениям, которые порой кажутся довольно привлекательными, но к тому типу изменений, которые укоренились в вашей душе. Сознательно изменить свое мнение относительно определенного жизненного направления означает, что вы исследовали варианты, вы узнали, исцелились и готовы взять на себя любую ответственность за то, что повлечет за собой изменение курса.

Независимо от того, как далеко вы продвинулись по определенному пути, всегда есть другие варианты, но чтобы увидеть, какими они могут быть, вы должны освободиться от привязанности к определенной истории.

Козерог: среда, 14 августа

Нет ничего плохого в том, чтобы не торопиться или даже пересматривать прошлое решение, дорогой Козерог. Периоды размышлений и переделки, которые приносит ретроградный Меркурий, часто божественны, поскольку вы можете принять даже лучшее решение и план, чем изначально. Но сдаться тому, что возникает, — важная часть, как и желание подойти к этому вопросу правильно, а не как можно быстрее.

Делать что-то правильно означает использовать целостность, честность и прозрачность, когда вы проявляете это новое изменение в своей жизни. Когда дело доходит до работы со вселенной, эти темы гораздо важнее, чем просто поставить галочку, чтобы сказать, что это выполнено. Отпустите любые временные рамки или даже чувства, которые вы можете испытывать по поводу проявления желаемых результатов.

Водолей: понедельник, 12 августа

Способность развиваться позволяет вам чувствовать, что вы можете продолжать расти, Водолей. Нет ничего постыдного в том, чтобы осознать, что вы больше не хотите того, что вы когда-то делали, или даже в том, что вы разработали новые идеи относительно того, что определяет успех или изобилие. Идея заключается в том, чтобы постоянно позволять себе развиваться и встречать новые идеи и возможности со свежей и обнадеживающей перспективой.

На этой неделе вам, возможно, придется высказать особую обеспокоенность на рабочем месте или о роли, которую вы играете в компании, но вы должны чувствовать себя способными довести это до конца. Мир нуждается в вашем уникальном вкладе, Водолей, и в этом случае вы улучшите не только свою жизнь, но и всех тех, кто вас окружает.

Рыбы: понедельник, 12 августа

Хотя Рыбы известны как оптимисты , вы, как правило, довольно строги к себе. Но чтобы воспользоваться энергией первой четверти Луны в Скорпионе, вы также должны осознать, что ничто не удерживает вас от ваших мечтаний или даже от проявления изобильной жизни, которую вы себе представляли. Возможно, вам придется вернуться к чертежной доске по определенному вопросу, но это не для того, чтобы вас остановить, а, скорее, чтобы помочь вам стать еще более успешными.

Помните, что эта новая возможность, которую вас призывают использовать, заключается в том, чтобы жить более аутентично и в согласии со своей душой. Между тем, такие темы, как путешествия, духовность и даже изобилие, могут сильно влиять на текущие события.

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