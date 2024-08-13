Помидоры обычно созревают примерно через 40-55 дней после начала цветения. Время созревания зависит от сорта томатов и погодных условий.

Даже опытные садоводы иногда сталкиваются с проблемой, когда помидоры вдруг перестают созревать. В такой ситуации можно сорвать их в зеленом состоянии, чтобы они дошли до зрелости, или воспользоваться советами, как сделать так, чтобы помидоры быстрее покраснели.

Как сделать так, чтобы помидоры быстрее покраснели в открытом грунте

Для томатов, растущих в открытом грунте, одним из эффективных методов является прокалывание. Используйте тонкую деревянную шпажку или зубочистку и осторожно проколите томат у плодоножки 2-3 раза. Прокол должен быть продольным и сквозным. Это поможет сделать так, чтобы помидоры быстрее покраснели естественным путём. Однако учтите, что такие плоды скорее портятся, поэтому их следует использовать в первую очередь.

Другим способом, как сделать так, чтобы помидоры быстрее покраснели, есть надрез стебля. Чистым острым ножом произведите разрез на стволе на высоте 10 сантиметров от земли и вставьте в него зубочистку. Это замедлит движение соков по стеблю, и растение направит все свои силы на созревание плодов.

Как сделать так, чтобы помидоры быстрее покраснели в теплице

В теплице можно скорее добиться созревания помидоров без прокалывания, ограничив доступ свежего воздуха для образования большего конденсата. Закройте теплицу в сутки, проветривая ее вечером. Это также поможет сделать так, чтобы помидоры быстрее покраснели.

Кроме того, уменьшение полива и использование минеральных удобрений также способствуют тому, чтобы помидоры быстрее покраснели.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.