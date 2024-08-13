Помидоры обычно созревают примерно через 40-55 дней после начала цветения. Время созревания зависит от сорта томатов и погодных условий.

Даже опытные садоводы иногда сталкиваются с проблемой, когда помидоры вдруг перестают созревать. В такой ситуации можно сорвать их в зеленом состоянии, чтобы они дошли до зрелости, или воспользоваться советами, как сделать так, чтобы помидоры быстрее покраснели.

Как сделать так, чтобы помидоры быстрее покраснели в открытом грунте

Для томатов, растущих в открытом грунте, одним из эффективных методов является прокалывание. Используйте тонкую деревянную шпажку или зубочистку и осторожно проколите томат у плодоножки 2-3 раза. Прокол должен быть продольным и сквозным. Это поможет сделать так, чтобы помидоры быстрее покраснели естественным путём. Однако учтите, что такие плоды скорее портятся, поэтому их следует использовать в первую очередь.

Как вырастить хороший урожай помидоров

Другим способом, как сделать так, чтобы помидоры быстрее покраснели, есть надрез стебля. Чистым острым ножом произведите разрез на стволе на высоте 10 сантиметров от земли и вставьте в него зубочистку. Это замедлит движение соков по стеблю, и растение направит все свои силы на созревание плодов.

Как сделать так, чтобы помидоры быстрее покраснели в теплице

В теплице можно скорее добиться созревания помидоров без прокалывания, ограничив доступ свежего воздуха для образования большего конденсата. Закройте теплицу в сутки, проветривая ее вечером. Это также поможет сделать так, чтобы помидоры быстрее покраснели.

помидоры

Кроме того, уменьшение полива и использование минеральных удобрений также способствуют тому, чтобы помидоры быстрее покраснели.

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