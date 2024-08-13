Узнайте, как правильно высадить клубнику осенью, чтобы обеспечить обильный урожай вкусных ягод летом, и ознакомьтесь с советами по подготовке почвы, выбору места и оптимальным срокам посадки.

Осенняя посадка клубники имеет много преимуществ: кусты хорошо приживаются, ведь влага меньше испаряется. Если вы решили взорвать клубнику, учтите, что почва осенью сохраняет тепло, поэтому угроза заморозков минимальна — достаточно накрыть посадки агроволокном на ночь.

Подготовка почвы и севооборот

Перед тем как высадить клубнику, подпитайте почву сидератами, такими как люпин, бобовые, рапс и горчица. Избегайте посадки после пасленовых культур, подсолнечников, малины и других.

Выбор места для посадки

Клубнике нужно солнечное место, защищенное от ветра. Лучшая почва – суглинок или супесий с гумусом. Не сажайте клубнику в низинах, где может накапливаться влага.

Процесс посадки

Перед высадкой подготовьте грядки, добавьте удобрения и дайте почве осесть. Обрежьте часть листьев: оставьте 2-3 листика, если до морозов больше месяца. После высадки обильно полейте и замульчивайте кусты.

Оптимальные сроки посадки

Посадочный период зависит от погоды. Лучше высаживать клубнику после жары, когда начнутся дожди:

Ранний (август – середина сентября) – для всех регионов, кроме южных.

Средний (15 сентября – 15 октября) – для всех регионов.

Поздний (за 15-20 дней до заморозков) – для юга.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете успешно высадить клубнику и получить обильный урожай следующим летом.

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