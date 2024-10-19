В астрологии некоторые знаки зодиака являются экстрасенсами, а другие не очень, для знаков зодиака с экстрасенсорными способностями их способности проявляются во многих отношениях.

У большинства людей есть какие-то экстрасенсорные способности, даже если они этого не осознают.

Они могут определить, когда люди лгут, или, может быть, они видят сны, которые сбываются в будущем.

Есть те, кто интуитивно знает вещи , а другие могут общаться с призраками.

Названы знаки Зодиака с экстрасенсорными способностями:

1. Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Большинство Рыб даже не знают, насколько они экстрасенсы. Они думают, что их удивительное чувство интуиции есть у всех, но это не так.

К счастью, они полагаются на свою интуицию при принятии решений. Они могут заканчивать предложения других людей, даже если между ними нет прочной связи, и они всегда, кажется, знают, когда должно произойти что-то хорошее или плохое.

Они очень сострадательны , что является хорошей чертой для того, кто может видеть плохие вещи на горизонте. Большую часть времени их экстрасенсорные способности приходят в форме музы, которая помогает им в их искусстве. Это экстрасенсорные способности или божественное вмешательство?

2. Рак (21 июня - 22 июля)

Экстрасенсорные способности Рака проявляются в эмоциях — они могут чувствовать, когда кто-то расстроен, даже если этот человек кажется спокойным. Если Рак чувствует, что деловая сделка срывается или подозревает, что кто-то не правдив, он может почувствовать это нутром.

У них много эмпатии , которая может активировать их экстрасенсорные способности. Они очень чувствительны к космическим вибрациям, особенно когда слушают музыку, что делает их одним из самых экстрасенсорных знаков зодиака.

На самом деле они прекрасные экстрасенсы, потому что они умеют помогать как живым, так и мертвым справляться со своими эмоциями.

3. Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы не хотят верить, что у них есть какие-либо экстрасенсорные способности, но это не значит, что они не обладают ими в большом количестве.

В то время как они могут быть невежественны в отношении себя, они правы, когда дело касается других людей. Дежавю , прошлые жизни , предчувствия — у Весов есть все.

Им нравится думать, что вместо экстрасенсорных способностей они просто сделали удачную догадку. Однако, когда кто-то делает одну удачную догадку за другой, это уже больше, чем просто удача; это что-то экстрасенсорное.

К сожалению, Весы слишком ленивы, чтобы по-настоящему оттачивать свои экстрасенсорные способности, которых, по их словам, у них и так нет.

4. Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Из всех знаков зодиака Скорпион ближе всего подходит к способности читать мысли людей.

Они не только могут узнать, о чем вы думаете, но и, похоже, обладают способностью знать, что вы скрываете. Это иронично, потому что они сами по себе, как правило, очень скрытны и таинственны .

Они ненавидят лжецов, и, возможно, именно поэтому они всегда способны вынюхивать правду. Они используют информацию, которую собирают психически, чтобы манипулировать и контролировать других .

Возможно, они не доверяют другим людям, потому что увидели их темную сторону , которая может быть столь же тревожной, как и их собственная.

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