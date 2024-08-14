Оккупанты привлекли женщину к сотрудничеству в июне этого года через Телеграмм-канал, куда она добровольно передавала информацию о пунктах дислокации Сил обороны.

СБУ задержала осведомительницу РФ, которая шпионила за оборонительными линиями ВСУ на самом горячем направлении фронта. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области еще одного информатора российской военной разведки. Женщина передавала агрессору информацию о локациях оборонных линий подразделений ВСУ на Покровском направлении.

Основной интерес врага вызвали координаты укрепрайонов и боевых позиций артиллерии, контролирующей штурмовые группы оккупантов.

Эти разведывательные данные были необходимы русским войскам для подготовки боевых операций с целью прорыва обороны украинских сил на критическом направлении фронта.

Для сбора разведданных российская спецслужба привлекла свою осведомительницу, жительницу Новогродовки. Для выполнения задач врага женщина обходила территорию прифронтовой общины, записывая места базирования украинских защитников.

Она также собирала нужную информацию, проводя бытовые беседы с жителями близлежащих селений. Полученные данные она передавала российской разведке через мессенджер, используя «связную» – боевика оккупационной группировки РФ, воюющей на восточном фронте.

Контрразведка Службы безопасности Украины вовремя разоблачила вражескую осведомительницу, зафиксировала ее преступные действия и задержала в ее доме. Одновременно были приняты комплексные меры по обеспечению безопасности позиций ВСУ.

По данным следствия, оккупанты привлекли женщину к сотрудничеству в июне этого года через Телеграмм-канал, куда она добровольно передавала информацию о пунктах дислокации Сил обороны.

Во время обыска в его доме был изъят мобильный телефон, который использовался для разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Следователи Службы безопасности Украины выдвинули ей подозрение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ). Злоумышленница находится под стражей и ей грозит до 8 лет тюремного заключения.

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