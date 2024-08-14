В Украине в ближайшее время планируется введение ограничений на переводы с карты на карту. Эти изменения уже обсуждаются и находятся в стадии публичных дискуссий. Национальный банк несколько месяцев назад представил предложение о введении ограничений на банковском рынке.
Предлагаемые ограничения включают:
- до 30 транзакций в месяц в одном банке;
- до 100 тыс. грн. в месяц в одном банке.
Сейчас идет обсуждение, и конечный вариант лимитов может отличаться от предложенного. Ограничение в 30 транзакций в месяц не повлияет на 98,44% клиентов банков, а ограничение по сумме не коснется 95% клиентов.
Изменения могут быть введены уже в ближайшее время, сообщил председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.
"При этом на счет могут поступать другие средства (заработная плата, пенсия, стипендия, помощь родственников и т.п.). Под такие ограничения не попадают расчеты в торговых сетях, приобретение каких-либо товаров. Так, для рядового держателя карты, никаких изменений по существу не произойдет: более 95% граждан не почувствуют новых лимитов", - объяснила Марина Павленко, ведущая эксперт по финансовому мониторингу одного из украинских банков.
Однако ограничения уже постепенно усиливаются. К примеру, уже год как банки начали мониторинг всех операций на сумму от 5 тыс. грн, поэтому в терминалах необходимо проходить верификацию.
Источник: OBOZ.UA.
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