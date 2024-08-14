НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт по отношению к пособнику по делу завладения более 1,2 млн дол. США от ГП "Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана". Подробности сообщили в пресс-службе НАБУ .

Следствие установило, что первый заместитель генерального директора ГП совместно с совладельцем и президентом оффшорной компании с Британских Виргинских островов организовали перечисление более 1,2 млн. дол. США по счетам Института титана на счета этой компании. Деньги были уплачены за работы и услуги, которые компания фактически не предоставляла.

Впоследствии часть средств они перевели на счета другой компании, а часть как вознаграждение за пособничество обвиняемый перевел на счет своей жены.

Действия пособника-иностранца были квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 УК на основе результатов специального досудебного расследования.

Напомним, 19 июля 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-першему заместителю генерального директора Института титана.

20 апреля 2022 года ВАКС вынес ему приговор, приговорив к 10 годам лишения свободы. Это был первый приговор с реальным наказанием, вынесенный во время военного положения, а также первое дело НАБУ и САП, направленное в ВАКС в день начала его работы.

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