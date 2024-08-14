Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 14 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 14 августа, впереди удивительный день.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 14 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Кубков

Сотрудничество с людьми, которые помогают тебе раскрыться с лучшей стороны, создает удивительную энергию.

Отложите сегодня в сторону свою потребность командовать, поскольку Тройка Кубков покажет, что вы лучше работаете в группе.

Дайте волю своей творческой энергии. Вдохновение приходит к вам.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Лучше всего знать статус своей жизни, и ваши финансы могут заставить вас чувствовать себя уверенно или с подозрением относиться к переменам. Будьте подкованы.

Оставайтесь на высоте своих денег, отслеживая, где вы сейчас находитесь в своем бюджете. Проверьте свои входящие и исходящие расходы, чтобы составить план.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая

Вам сейчас не нужен перерыв. На самом деле, последнее, что вам нужно делать, это оставаться на заднем плане жизни.

У вас есть важные дела, которые вы хотите выполнить, и вы размышляли, молились и отдавали свои страхи властям. Теперь пришло время засучить рукава и сделать дела.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

У вас много дел, но наступает время, когда вам приходится больше действовать, чем думать.

На самом деле, вы настолько устали от постоянных размышлений, что это начинает вас беспокоить.

Теперь вам действительно хочется начать проявлять инициативу и сдвинуть дело с мертвой точки в ключевой сфере вашей жизни.

Вы устали ждать, пока что-то произойдет для вас. Теперь вы хотите получить то, что хотите для себя.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Смерть, перевернутая

Вы готовились к концу, но теперь понимаете, что он может и не наступить.

Это заставляет задуматься, что же дальше? И ответ пока неясен.

Итак, определите будущее для себя. Вы можете решить, какими будут ваши следующие шаги. Не уверены? Тогда сделайте шаг назад и оцените все, чтобы начать с нуля.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

Вы управляете множеством вещей. Фактически, на вас обрушивается все больше дел быстрее, чем вы можете справиться.

У вас будет очень напряженный день, и может показаться, что вы никогда не успеете все сделать.

Делай все, что можешь. Это все, что ты можешь сделать порой, и если ты уронишь мяч, кто-то другой может его подобрать.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая

Иногда приходится доверять своей интуиции, но бывают моменты, когда она может ошибаться.

Проявите должную осмотрительность и дважды проверьте все, во что, по вашему мнению, вы верите.

Задавайте вопросы своим источникам. Обязательно изучите, за что вы выступаете, включая то, что вы покупаете, и бизнес, который вы поддерживаете, который отражает то, что вы утверждаете.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Семерка Пентаклей

Пожертвуйте на благотворительность. Всегда хорошо отдать немного своих денег благотворительной организации, о которой вы заботитесь и которой доверяете.

Возможно, вы вступаете в стадию, когда начинаете получать больше дохода, и это дает вам возможность отдать долг.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Императрица, перевернутая

Иногда нужно отпустить других. Многие наблюдают за тем, что ты делаешь, но ничего не говорят.

Возможно, в это время вам будет невозможно не прислушаться к своему сердцу. Но друг, который понимает общую картину, может помочь вам сделать то, что правильно для вас, даже если вы не находитесь в этом в данный момент.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая

Кажется, дела в сфере финансов немного вышли из-под контроля. Вы тратите больше денег, чем зарабатываете.

Вы даже не знаете, куда идут все ваши доходы. Вы не готовы позволить кому-то другому управлять ими за вас. Однако вы открыты для предложений.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Пятерка Кубков

Сейчас все немного хаотично. Эмоции хаотичны.

Вы начинаете видеть, что жизнь неуправляема в определенной области вашей жизни. Это может привести вас к тому, чтобы наконец сдаться и отпустить то, что вы не можете контролировать.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Шесть Жезлов

Иногда ваша заботливая сторона берет верх, и вы оказываетесь в ситуациях, которые не произошли бы, если бы вы стояли на своем.

Возможно, вам придется принять определенные решения, чтобы воспользоваться этой возможностью роста, которая предоставляется вам в настоящее время.

Последние новости Украины:

Камни знаков Зодиака и их значения: узнайте, что принесет вам удачу.

Какие знаки Зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Астролог напугал прогнозом относительно войны в Украине в 2024-м: наступление на еще три области.